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比利时扩大复课范围 卢森堡公布新一轮解禁方案

2020年05月26日14:29  来源：新华网
 

　　新华社布鲁塞尔5月25日电（记者潘革平）荷兰、比利时和卢森堡三国25日报告的新冠疫情数据显示，分别累计确诊病例45445例、57342例和3993例。比利时25日起扩大复课范围，卢森堡25日公布新一轮解禁方案。

　　荷兰国家公共卫生与环境研究所25日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例209例，累计确诊45445例；新增死亡病例8例，累计死亡5830例。

　　比利时国家公共卫生研究所25日发布公报说，过去24小时比利时新增确诊病例250例，累计确诊57342例；新增死亡病例32例，累计死亡9312例。

　　比利时25日起扩大复课范围，小学一、二年级及初中二年级部分学生重返校园。随着解禁措施陆续实施，担心疫情反弹的声音开始出现。比利时内政大臣彼得·德克雷姆24日表示：“如果有第二波疫情，将采用加强检测以及追踪排查密切接触者等方式予以应对。”

　　卢森堡政府25日发布报告说，过去24小时卢森堡新增确诊病例1例，累计确诊3993例；无新增死亡病例，累计死亡110例。

　　卢森堡首相贝泰尔25日宣布了新一轮解禁方案：在严格遵守社交距离等前提下，餐馆、咖啡馆可从27日起恢复露天座位的营业，从29日起恢复正常营业，每张餐桌最多只允许4人围坐；体育馆从29日起重新开放，在严格遵守卫生条件的情况下可进行室内网球、足球等项目；从29日起，允许在室外开展人数超过20人的体育、文化和宗教活动，但必须保持一定社交距离。

(责编：张信凤、燕勐)
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