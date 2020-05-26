世卫组织宣布暂停羟氯喹治疗新冠试验

新华社日内瓦5月25日电（记者刘曲）鉴于近期英国《柳叶刀》杂志发表的观察报告显示，抗疟疾药物氯喹或羟氯喹对治疗新冠病毒感染没有明显益处，使用不当甚至可能引发并发症，世界卫生组织25日宣布暂停“团结试验”项目中羟氯喹分支试验。

世卫组织总干事谭德塞在当天的例行记者会上说，该组织主导的“团结试验”项目中，目前已有35个国家的400多家医院正在积极招募患者，其中来自17个国家的近3500名患者已经登记参加试验。但《柳叶刀》杂志22日发表的一项研究报告称，在治疗新冠患者时，不论单独使用氯喹或羟氯喹，还是与大环内酯类抗生素一起使用，患者病亡率都可能更高。

谭德塞说，“团结试验”项目执行小组23日讨论后同意对迄今收集的数据进行全面分析和批判性评估，以充分评估羟氯喹的潜在利弊。“团结试验”项目执行小组已暂停了羟氯喹分支的试验，但其他分支的试验仍在继续。

“团结试验”项目比较几种不同药物或药物组合治疗新冠肺炎的安全性和有效性，以尽快找到有效治疗方法。

谭德塞还特别指出，氯喹或羟氯喹在用于治疗自身免疫性疾病或疟疾时被普遍认为是安全的，此次暂停只针对新冠治疗试验过程。

世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦在记者会上介绍，“团结试验”中只涉及羟氯喹，并未使用氯喹，由于存在不确定性且出于谨慎考虑，才决定暂停羟氯喹治疗新冠试验。

(责编：张信凤、燕勐)