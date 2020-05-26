新华社新德里5月26日电 综述：印度实行严格的国家安全法

新华社记者胡晓明

印度有着较为系统的国家安全法律制度。印度议会1980年通过《国家安全法》，赋予中央和各邦政府权力，对印度国内涉嫌反社会分子、反国家分子、极端分子和恐怖分子（包括外国人），可出于国家安全原因进行预防性拘留。

二十世纪80年代初期，印度北部的武装力量特别是旁遮普邦的军事力量比较活跃，锡克教武装分子要求旁遮普邦独立。在这一背景下，印度政府于1980年9月颁布了《国家安全法》，旨在“为某些情况下的预防性拘留以及与此有关的事项作出规定”。该法授权中央和各邦政府可对威胁国家安全或法律秩序的任何人进行预防性拘留，以禁止其从事危害国家安全的活动。

印度《国家安全法》通常被称为“没有律师、没有上诉、没有争议”的法律。印度《宪法》允许被拘留的犯罪嫌疑人向法律从业人员寻求法律帮助，《刑法》则要求被拘留人员必须在24小时内出庭，但是根据《国家安全法》，犯罪嫌疑人不得享有上述权利，不得接受法律援助。

根据《国家安全法》，一个人可以在没有任何指控的情况下被拘留长达12个月。如果有必要或找到新证据，政府还可以延长对其拘留期限。该法律规定，一个人可以在不被告知原因的情况下被拘留10天。即使在提供拘留依据的情况下，政府也可以出于公共利益的考虑不公布这些信息。

印度1947年结束英国殖民统治。为维护国家安全，独立后的印度于1950年颁布了首个《预防性拘留法》，该法于1969年12月到期。随后印度政府于1971年颁布了《维护内部安全法》，该法于1977年被废除。而《国家安全法》自1980年颁布以来一直沿用至今。此后，印度又相继颁布了《恐怖分子和破坏活动预防法》《恐怖活动预防法》《国家调查局法》和《非法活动预防法》等与国家安全有关的法律。

去年12月，印度议会通过《公民身份法》修正案，由总统签署成为法律。修正案通过后在印度全境特别是在首都新德里地区引发抗议和骚乱。今年1月17日，印度当地政府通过法令，将整个首都地区置于《国家安全法》管辖下三个月，允许当地警察在认为某人对国家安全构成威胁时将其拘留且无须告知其拘留理由。据媒体报道，警方共抓捕了630多人。

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