国际观察：美所谓“对华新战略”充斥老掉牙冷战思维

5月20日，白宫发布《美国对中国战略方针》，媒体称之为“特朗普的对华新战略”。所谓“新”，应是与其在2017年上台伊始发布的对华战略以及此前几届政府对华政策比较而言。但其“新”在何处？

第一，认为自美中建交40年來，特别是最近20年来，美国与中国的接触以及“将其纳入国际组织和全球贸易体系”等政策“都是错误的”，应予全面修正；

第二，认为美国对华政策错误的核心在于一直对通过接触交往，能使中国“经济开放”和“政治开放”“抱有希望”。然而直到40年后的今天也“未能如愿”；

第三，认为中国“正在试图重塑有利于自己的国际秩序”，这既“损害了美国的利益，也侵害了世界各国人民的尊严”，必须对中国进行“根本性的重新评估和应对”；

第四，认为中国正在经济、价值观和国家安全三个方面对美国和西方“发起强烈挑战”，威胁美国及其盟国的利益；

第五，美国必须全面反思过去的政策，制订整体性战略方针，与盟国及合作伙伴一道，“共同抵制中国的威胁”，目的是“要求中国政府必须接受适用于所有国家所标准与原则”，为此，“美国将持续对中国施加压力，必要时采取行动”，以保护美国的利益。

概言之，所谓“对华新战略”新在“更全、更狠、更露骨”。

“更全”，是从政治到经济，从文化（价值观）到安全（包括军事和网络），全面反对中国的一切制度，进而设计全面对抗；“更狠”，是动员“盟国和伙伴”结成“联军”，“共同行动”，企图孤立中国； “更露骨”，是撕下了所有伪装，赤裸裸地宣称“持续施加压力”，并在贸易、投资、网络、环保、全球公共卫生乃至军事等各领域“采取行动”逼中国就范。

其实，说“新”也“不新”，在中美建交以来历届美国政府的对华政策中或多或少，或轻或重都曾出现过，本届政府上台以来更甚。此次“对华新战略”是集大成者，它的产生与时下美国主政者的政治取向有关，也与当前形势密切相关。大选之年，共和、民主两党都把对华政策作为竞选策略一个重要筹码，相互比“狠”意在拉票，国家利益、世界大势，完全抛在脑后。更重要的是新冠肺炎疫情把美国拉入深渊，政府应对不力，导致局面失控，已被千夫所指。美国政府虽千方百计推责甩锅但效果甚微，急需更“尖端”的办法转移视线以扭转颓势，所谓“对华新战略”由此应运而生。

毫无疑问，这个“新战略”是美国主政者由于战略误判在错误时间炮制出的荒谬绝伦的行为，是霸权主义和强权政治的产物，让人嗅到了中美“新冷战”的气味。它暴露岀美国历届政府对华政策的根本出发点就是让中国“改变颜色”，办不到就全面“抵制”，持续施压，遏制中国发展，这是美国一以贯之的国策。美国政府因中国拒绝接受美国企图强加的“所有规则”就与中国全面对抗，将损害中美两国的长远利益，也将给世界带来不安，是愚蠢的选择。

中国无意挑战任何人，但从来不怕任何人挑战。

(责编：张信凤、燕勐)