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内塔尼亚胡：对约旦河西岸部分地区实施主权是新政府“首要任务”

2020年05月26日13:40  来源：新华网
 

　　新华社耶路撒冷5月25日电（记者陈文仙 尚昊）以色列总理内塔尼亚胡25日表示，对约旦河西岸部分地区实施主权是新政府一项“首要任务”，以色列不能错过“历史性机遇”。

　　内塔尼亚胡在当天举行的右翼政党利库德集团会议上说，他决定推进对约旦河西岸部分地区实施主权的计划，从7月1日起在内阁会议上就此进行讨论，这一目标日期不会改变。

　　4月20日，以色列两大政党利库德集团和蓝白党签署联合政府协议，其中包含一项条款，从7月1日开始推进吞并约旦河西岸部分地区的计划。美国国务卿蓬佩奥5月13日对以色列进行短暂访问期间，呼吁加快推动所谓“中东和平新计划”。

　　针对以色列吞并巴勒斯坦被占领土的计划，巴勒斯坦各政治派别领导人5月19日晚举行紧急会议。巴勒斯坦总统阿巴斯在会后发表讲话说，从即日起，巴勒斯坦停止履行与美国和以色列达成的所有协议，以及基于这些协议的所有义务，其中包括安全义务。

　　美国总统特朗普今年1月底公布所谓“中东和平新计划”，在耶路撒冷归属、犹太人定居点合法性等重大问题上偏袒以色列一方。以方对该计划表示欢迎，巴方则明确拒绝。“中东和平新计划”公布后，巴以地区紧张局势不断升级。

　　以色列在1967年第三次中东战争中占领约旦河西岸和东耶路撒冷，随后开始在上述两地兴建犹太人定居点。巴勒斯坦则坚持建立一个以1967年战争之前边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国。

(责编：张信凤、燕勐)
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