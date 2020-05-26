全球疫情简报：美机构统计美国确诊超166万例 日本全国解除紧急状态

新华社北京5月26日电25日全球疫情简报：美机构统计美国确诊超166万例 日本全国解除紧急状态

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间25日10时（北京时间25日16时），全球新冠确诊病例较前一日增加100264例，达到5304772例；死亡病例较前一日增加4342例，达到342029例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间26日7时38分，全球确诊病例达5471768例，死亡病例为344911例。美国确诊病例升至1660072例，死亡病例达98184例。

新闻事件

日本首相安倍晋三25日晚宣布，日本全国解除紧急状态。此前日本47个都道府县中仅剩东京都、北海道等5个维持紧急状态。

俄罗斯国家总防疫师波波娃25日表示，俄全国疫情日趋稳定，但民众未来一两个月仍要遵守佩戴口罩等规定。

据德国媒体25日报道，德国下萨克森州莱尔地区一家餐馆发生聚集性感染。截至24日，15日当天去过这家餐馆的顾客中，有14人被确诊感染新冠病毒，133名相关人员被强制居家隔离。

意大利卫生部25日说，意大利从当天开始对15万名居民进行血清检测，以更好地了解新冠病毒的蔓延程度，进一步提高疫情应对能力。

涉华动态

中国援助秘鲁抗疫医疗专家组24日走访了首都利马新冠肺炎临时隔离中心，与当地抗疫一线的医护人员进行经验交流。

(责编：张信凤、燕勐)