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全球疫情简报：美机构统计美国确诊超166万例 日本全国解除紧急状态

2020年05月26日10:45  来源：新华网
 

　　新华社北京5月26日电25日全球疫情简报：美机构统计美国确诊超166万例 日本全国解除紧急状态

　　全球数据

　　世界卫生组织：截至欧洲中部时间25日10时（北京时间25日16时），全球新冠确诊病例较前一日增加100264例，达到5304772例；死亡病例较前一日增加4342例，达到342029例。

　　美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间26日7时38分，全球确诊病例达5471768例，死亡病例为344911例。美国确诊病例升至1660072例，死亡病例达98184例。

　　新闻事件

　　日本首相安倍晋三25日晚宣布，日本全国解除紧急状态。此前日本47个都道府县中仅剩东京都、北海道等5个维持紧急状态。

　　俄罗斯国家总防疫师波波娃25日表示，俄全国疫情日趋稳定，但民众未来一两个月仍要遵守佩戴口罩等规定。

　　据德国媒体25日报道，德国下萨克森州莱尔地区一家餐馆发生聚集性感染。截至24日，15日当天去过这家餐馆的顾客中，有14人被确诊感染新冠病毒，133名相关人员被强制居家隔离。

　　意大利卫生部25日说，意大利从当天开始对15万名居民进行血清检测，以更好地了解新冠病毒的蔓延程度，进一步提高疫情应对能力。

　　涉华动态

　　中国援助秘鲁抗疫医疗专家组24日走访了首都利马新冠肺炎临时隔离中心，与当地抗疫一线的医护人员进行经验交流。

(责编：张信凤、燕勐)
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