中拉云论坛：中国两会促进经济回升 助全球经济复苏

人民网墨西哥城5月25日电 （记者 刘旭霞）当地时间5月25日，中国外文局今日中国杂志社拉美分社与墨西哥众议院墨中议会友好小组在墨西哥城共同举办“2020年中国两会·拉中同心”云论坛，来自中墨两国的政界、商界、学者和媒体代表共50多人出席了该活动。

中国驻墨西哥大使祝青桥表示，两会是中国最重要的年度政治盛事,是世界观察和了解中国的窗口，两会的召开将更加坚定各国战胜疫情的信心，推动国际抗疫合作，促进中国经济企稳回升，助力全球经济复苏。中方愿同墨方加强在复工复产、重启经济方面的交流沟通，推动双边贸易投资合作，维护全球产业链供应链稳定畅通，为恢复世界经济共同发挥积极作用。

“两会的召开是中国抗疫取得重大战略成果的有力证明，中国政府及时高效地将食品等生活必须物资送抵每一处隔离点，体现了‘以人为本’的宗旨。”墨中议会友好小组主席比亚利高度称赞中国政府采取有力抗疫措施并通过各项举措让中国在较短时间内实现了复产复工。

墨西哥中国商业科技商会主席阿玛宝拉·格里哈尔瓦认为，中国团结合作将疫情损失降低到最低限度并已实现复工复产，为全世界起到表率作用。中国政府在两会上明确表示，将支持减税降费、减租降息、扩大消费和投资等措施有效刺激市场，相信中国将在较短时间内解决当前面临的经济难题。

墨西哥前驻香港总领事罗尔丹表示，中国政府在两会前就承诺,在两年内提供20亿美元的国际援助，帮助发展中国家抗击新冠肺炎疫情、复工复产，中国用实际行动诠释国际合作的真正内涵。

墨西哥国立自治大学墨中研究中心主任杜塞尔指出，针对墨西哥总统寻求抗疫合作，中国政府首先及时作出回应。自2003年墨西哥与中国建立战略伙伴关系以来，两国之间的经济往来日益密切，双方关系愈加紧密。

中国贸促会驻墨西哥代表处总代表胡凡指出，2020年两会在新冠肺炎疫情防控常态化的特殊背景下召开，又值中国决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、“十三五”收官之年，对于中国具有十分重大的意义。面对复杂严峻的国内外环境，中国政府推出了一系列新政策、新举措，以确保经济健康稳定发展并推进更高水平对外开放，释放出中国迎难而上、锐意进取的信心。

“在新冠肺炎全球流行的背景下，习近平主席明确表示，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。”墨西哥《每日报》观点栏目主编路易斯·埃尔南德斯表示，中国新冠病毒疫苗一期临床试验目前已取得积极成果，中国政府完全有兑现这一承诺的实力，世界人民共同目睹了中国力量、中国担当和中国精神。

(责编：于洋、燕勐)