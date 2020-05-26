【大使看中国】葡萄牙驻华大使：反对借疫情指责一个国家或民族

新华网北京5月26日电（周钧 龚凌蔚）“我反对借疫情指责一个国家或民族。中国采取的抗疫措施都是公开的，一切言论应建立在科学基础上。”葡萄牙驻华大使杜傲杰在中国两会召开期间接受新华网专访时这样表示。

葡萄牙驻华大使杜傲杰 （葡萄牙驻华使馆供图）

杜傲杰认为，中国是全球事务至关重要的参与者。中国在任何领域的决策和选择都会对世界其他地区产生深远影响。近年来，两国高层互访频繁，这在两国交往史上前所未有。双边关系一直以非常积极的方式发展，达到历史最高水平。

谈到中国的扶贫攻坚，杜傲杰表示，中国在消除贫困方面取得了举世瞩目的伟大成就，创建了一个更加公正、公平、繁荣的社会。中国改革开放40年来，现代化进程不断推进，经济平稳发展，民生不断改善。今天，技术的进步和物质的发展正在造福中国人民，也使世界其他国家从另一个层面受益。他相信，中国会进一步扩大开放，并推动两国间的经贸投资合作，实现互利互惠。

对杜傲杰而言，中国是一个在医学、生物技术、通信技术、交通工程和航空等各个领域不断进步的国家，在科技发展中取得了丰硕成果，并用创造力为科技创新注入了新的活力。在这方面，他希望中方与葡萄牙科学家和研究人员能够进行更加密切的合作，将科技合作项目的成果转化为可在国际市场上推出的产品。

谈到此次新冠肺炎疫情，杜傲杰说，葡萄牙从中国购买了大批医疗物资，中国多家机构也以各种形式分别向葡萄牙运送了抗疫物资。这是两国友好合作的典范。希望葡中两国在医疗、科技等领域扩大合作，为人类发展做出贡献。

杜傲杰强调，新冠肺炎疫情是国际社会共同面临的重大挑战。疫情导致消费、生产萎缩，经济增长放缓，失业率上升。在这种情况下，决策需要智慧，未来更需合作。疫情给我们带来的经验是，如果大家共同合作，将会为全人类带来福祉。

针对西方一些政客和媒体污名化中国抗疫，杜傲杰说，他反对借疫情指责一个国家或民族。“我们都知道，自1月份以来，全球媒体一直在报道这一流行病的演变。中国所采取的措施都是公开的，一切言论都应建立在科学的基础上。”

杜傲杰说，“我为中国在抗击疫情的过程中取得的成功感到高兴，因为中国有能力做到这一点。我们也从中汲取了经验，为确保葡萄牙人民的健康做出了最大努力。”

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