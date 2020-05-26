中国常驻联合国代表就“非洲日”向非盟和非洲国家致贺信

人民网联合国5月25日电（记者 杨俊）5月25日是非洲国家和人民的重要节日——“非洲日”。我常驻联合国代表张军大使向非盟常驻联合国观察员、非盟轮值主席南非常驻联合国代表和非洲国家常驻联合国代表致贺信。

张军大使表示，自1963年以来，在非洲统一组织和非洲联盟的引领下，非洲国家联合自强，摆脱殖民统治，实现独立自主，积极探索符合自身实际的发展道路，取得了历史性成就，为世界和平发展作出了重要贡献。

张军大使表示，正如习近平主席所说，中非是好朋友、好伙伴、好兄弟。中国为非洲取得的进步感到骄傲，真诚感谢非洲国家对中国给予的宝贵支持。

张军大使指出，当前，新冠肺炎疫情给世界各国带来前所未有的挑战。中国感谢非洲国家给予中方大力支援和亲切慰问。我们也正在为非洲国家抗击疫情提供力所能及的帮助，包括向非洲五个次区域及周边国家派遣抗疫医疗专家组，多批次提供大量抗疫物资，举办医疗专家视频会议等。中方将继续同非洲兄弟姐妹坚定地站在一起，相信在中非共同努力下，一定能够赢得抗击疫情的胜利。

张军大使表示，中非同命运、共患难。中方愿同非方一道，加强在联合国等多边平台协作，携手维护中非和发展中国家根本利益，促进共同发展，构建更加紧密的中非命运共同体。

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