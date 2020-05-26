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“甩锅”中国纯属自欺欺人

——多名全国政协委员评美国涉疫情反华议案

本报记者  杨翘楚

2020年05月26日09:00  来源：人民网－人民日报
 

　　近期，美国国会一些议员提出多项涉及新冠肺炎疫情的反华议案。全国两会期间，多位全国政协委员接受采访表示，美方的指责是既无事实基础、又无法律依据的无稽之谈；呼吁美国会议员督促美国政府，采取更有效措施控制疫情蔓延，与各国加强携手合作。

　　中国向世界散播病毒？指责毫无根据！

　　“美国的指责毫无根据！”全国政协委员、中国中医科学院院长黄璐琦表示，“疫情暴发后，中国政府第一时间采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施。”

　　“纽约州州长科莫称，美国东北大学的研究发现，该州的首个新冠病毒毒株并非来自中国。”黄璐琦介绍。

　　在疫情的来源问题上，美国学术界的观点多是基于事实的。黄璐琦表示，“现在指责中国的一些美国政客，主要是基于选票、股票等考虑，‘甩锅’中国”。

　　应对中国追责索赔？恶意滥诉有违法理！

　　“美国要求中国就疫情承担赔偿责任没有任何法律依据！”全国政协委员、中华全国律师协会副会长朱征夫表示。

　　“中国的防疫抗疫行为没有违反任何国际法，美国所谓对中国展开调查是有罪推定。”朱征夫说。

　　面对疫情，中国始终本着公开、透明、负责任的态度，及时发布信息并向世卫组织作出通报，采取了最全面、最严格和最彻底的举措，认真履行了国际卫生条例规定的职责和义务。朱征夫认为：“美国的所谓诉讼纯属恶意滥诉，不仅毫无事实依据，也有违基本法理。”

　　中国搞“援助政治”？无稽之谈另有所图！

　　“我们的援助不附加任何的政治条件，极少数的美国议员却指责为‘政治化’，只能说明他们以己度人、另有所图的阴暗心理。”全国政协外事委员会副主任孔泉表示，“极少数的美国政客不顾全球共同抗疫的努力，执意排斥国际交流和对话合作，抹黑他国的抗疫成果，甚至指责和诋毁在全球抗疫中起协调和指导作用的世界卫生组织，严重破坏了当前全球抗疫的进程。”

　　“美国的议员们应该督促美国政府采取更加有效和果断的措施，控制疫情的蔓延，并在全球携手合作、共同抗击疫情的进程中，以自己的实际行动展现出大国所应有的责任和担当。”孔泉说。

　　中国控制世卫组织？颠倒黑白转移视线！

　　“在世卫组织，无论是职员还是领导团队，美国人都比中国人多很多”，针对美国一些议员称“中国控制世卫组织”，全国政协常委、外事委员会副主任李保东予以驳斥。

　　李保东认为，美国一些人的谬论纯属为了转移视线。世卫组织中一共有180名美国职员，中国职员只有35名。而在世卫组织领导团队的21人中，有11人是来自美国、欧盟、加拿大和澳大利亚等，只有1人来自中国。世卫组织有一个抗击疫情工作团队，30多人来自美国，美国疾控中心专门派了官员参与其中。

　　“美国人对世卫组织发号施令，胁迫世卫组织接受它的指令，并且威胁如果不听话，就要撤回资金援助。”李保东说，“用金钱诱惑、胁迫来操纵国际组织的，不是别的国家，恰恰是美国。”

　　新冠病毒是“武汉制造”？首先报告疫情不表明它就是疾病的源头！

　　“首先报告疫情不表明它就是疾病的源头。”全国政协委员、华中科技大学同济医学院附属协和医院院长胡豫说。

　　病毒是否为“武汉制造”？胡豫表示，中法合作建立P4实验室时，赋予它的功能是研究病毒的一些特性，而不是制造病毒的能力。

　　病毒溯源问题是一个严肃的科学问题，应该由医学家、科学家去寻找证据，才能给出正确的答案。日前有来自8个不同国家的27名学者在医学期刊《柳叶刀》上发表联合声明称，在对新冠病毒完成全基因组分析后认为，病毒来源于野生动物。

　　中国体制是问题根源？美国政客不要自欺欺人！

　　全国政协外事委员会副主任刘洪才认为：“疫情是天灾，中国是病毒的受害者，美国也是。新冠病毒与政治体制无关，与意识形态也无关。”

　　作为一个拥有14亿人口的发展中国家，中国在短时间内取得了疫情防控重大战略成果，依靠的就是中国共产党的坚强领导，举国上下万众一心。这些做法得到了全国人民的支持，也得到了许许多多的外国政府、政党和政要的认可。

　　“奉劝美国的一些政客，不要再自欺欺人。”刘洪才表示，“甩锅”推责既无法解决问题，也挽救不了生命。“拿出更多的精力，与包括中国在内的世界各国加强合作，才是战胜疫情的人间正道。”


　　《 人民日报 》（ 2020年05月26日 06 版）

(责编：崔越、燕勐)
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