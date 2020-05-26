中国抗疫医疗专家组离开津巴布韦前往赤道几内亚

新华社哈拉雷5月25日电（记者张玉亮）圆满完成在津巴布韦的工作任务后，中国抗疫医疗专家组25日下午搭乘赤道几内亚政府派出的包机离津赴赤，协助该国卫生部门开展抗击新冠疫情的工作。

津巴布韦新闻部长穆茨万古瓦、卫生部副部长曼圭罗等官员到机场为专家组送行。穆茨万古瓦表示，过去两周来，专家组密集开展交流走访工作，分享宝贵经验，提出中肯建议，极大增强了津抵御疫情、维持经济社会正常运转的能力和信心。

曼圭罗表示，中国专家毫无保留地分享大量实用抗疫经验，提出一整套符合津巴布韦国情的工作建议。两国医护人员的深入交流不仅增强了津疫情防控能力，而且为双边卫生领域进一步合作注入了强大动力。

专家组领队、湖南省卫健委副主任祝益民表示，津巴布韦充分利用现有资源有效遏制了新冠病毒的快速蔓延势头，专家组深表敬佩。希望专家组分享的经验心得和编印的抗疫国别建议书能够为津抗击疫情助一臂之力。

此次赴津专家组由国家卫健委组建，湖南省卫健委选派，成员分别来自湖南省内9个部门和单位，包括呼吸科、传染科、重症医学科、传统医药、感染控制、公共卫生、实验室检测、护理等领域共12名专家。

专家组11日抵津以来，在中国驻津使馆指导下与津方交流分享抗疫经验，提供防控和诊疗指导培训，还为中国驻津使馆、中资企业人员和华侨华人提供了防控咨询指导、防护物品和中医中药服务，并进行新冠知识科普教育、防控宣传。此外，专家组还与10多个周边国家的中国援外医疗队视频连线，提供医疗卫生救治相关指导和帮助。

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