意大利疫情继续缓解 开始进行大规模血清检测

新华社罗马5月25日电（记者陈占杰）意大利民事保护部25日发布的数据显示，该国新冠疫情继续呈缓解趋势，现有病例比前一天减少1294例，降至55300例；新增治愈病例1502例，累计治愈141981例。

意大利当天新增确诊病例300例，累计确诊230158例；新增死亡病例92例，累计死亡32877例。现有患者中，46574人在居家隔离，8185人在医院接受普通治疗，541人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少428例和12例。

意大利卫生部25日说，意大利从当天开始对15万名居民进行血清检测，以更好地了解新冠病毒的蔓延程度，进一步提高疫情应对能力。检测将在自愿基础上进行，受测者的个人信息将受到保护。在国家统计局协助下，卫生部将样本人群分成6个年龄组，同时考虑性别、就业状况和居住区域等因素。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。从5月18日开始，意大利大幅放松疫情管控措施，商店、餐厅、理发馆、博物馆等重新开放，但商家和顾客必须遵守有关安全距离和消毒等方面的规定。

意大利政府定于6月3日解除民众跨大区流动的禁令。但意大利大区及自治区事务部长弗朗切斯科·博恰25日向媒体表示，如果民众不遵守有关安全距离等方面的规定，政府可能会推迟解除这一禁令。

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