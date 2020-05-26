特朗普竞选主打“经济反弹”引质疑

随着美国经济面临大衰退风险，总统唐纳德·特朗普开始越来越多地讨论未来复苏前景，承诺经济明年会大反弹。他呼吁选民抛掉眼前痛苦、着眼美好未来，再给他4年任期。

特朗普所谓的经济复苏可能在11月选举前无法兑现。一些经济学者对美国经济持乐观态度，但也有不少人认为，经济可能需要长达数年才会恢复。

【总统兜售承诺】

特朗普近期重申，现阶段是“走向伟大的过渡期”，经济将自今秋起重新焕发生机。白宫经济顾问拉里·库德洛则“期待明年”，指望经济“2021年大爆炸”式发展。

美联社报道，这是特朗普惯用的“延迟奖励策略”。随着新冠疫情重创原本被他定为竞选核心信息的经济繁荣，特朗普只得再次诉诸这一策略，希望能让选民确信，“我们打造了世界最棒的经济，我会再次实现”这一目标。而且，只有特朗普而非民主党推定总统候选人乔·拜登能扭转乾坤。

不过，特朗普所承诺的“经济秋天复苏”至少在11月选举前都无法用数据佐证。因为今年第四季度经济报告明年才会发布，第三季度初始数据也要等到10月29日才会发布，那时距11月3日选举日仅数天。

【专家看法不一】

一些经济学者告诉美联社，鉴于经济衰退的严重程度，特朗普团队声称的“快速反弹”不太可能实现。国会预算局预估，经济复苏需要数年。

按照美国《华尔街日报》的说法，学者对经济复苏难达一致。不少人指出，经济恢复速率取决于疫情发展，包括是否能成功研发新冠疫苗。

特朗普高级经济顾问凯文·哈西特和波士顿联邦储备银行行长埃里克·罗森格伦24日接受媒体采访时都指出，失业率可能在11月选举前维持两位数。

只是哈西特认定，选民到了秋天会见证各种经济复苏迹象，因而不会过度关注失业率高企；罗森格伦则预期，经济恢复至疫情前水平需要很长时间，因为受疫情冲击最严重的零售店、酒店和航企都需要消费者自愿回归。

前总统贝拉克·奥巴马时期劳工部首席经济学家海迪·希尔霍尔兹指出，即便美国在秋天前新增数百万就业岗位，也难以弥补经济“前所未有、不断加深的漏洞”。她认为，想让就业率持续快速增长需要实施更多病毒检测和社交接触跟踪，但她“没看到当局推动相关基础设施到位”。

【选民不易买账】

从选民角度看，特朗普想要说服民众或许不太容易。美国公共事务研究中心最新民意调查显示，美国民众对明年经济前景想法分裂，41%看好、40%看衰；民众观点基于他们的政治倾向，62%共和党人认为经济明年会变好，56%民主党人则认为会变坏。

民调同时显示，目前仅49%民众赞同特朗普处理经济的手法，3月时这一比例高达56%。70%民众认为现在经济“糟糕”；仅29%认为经济“不错”，比1月时的67%大幅下滑。不过，认定个人财务状况不错的民众比例维持在66%左右，与疫情前基本持平。

共和党政治策略师迈克尔·斯蒂尔认为：“本届选举更多取决于事实而非说法。”在卫生官员认为条件尚不允许时，特朗普“下注”经济重启，“如果经济快速反弹而新冠病毒感染率保持稳定或下降，那么选民会奖励他的大胆。但如果我们继续看到大规模失业以及感染和病亡病例不断高涨，那么全世界所能提供的政治巧言辞令也帮不了他”。（海洋）（新华社专特稿）

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