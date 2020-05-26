人民网>>国际

特朗普竞选主打“经济反弹”引质疑

2020年05月26日08:43  来源：新华网
 

　　随着美国经济面临大衰退风险，总统唐纳德·特朗普开始越来越多地讨论未来复苏前景，承诺经济明年会大反弹。他呼吁选民抛掉眼前痛苦、着眼美好未来，再给他4年任期。

　　特朗普所谓的经济复苏可能在11月选举前无法兑现。一些经济学者对美国经济持乐观态度，但也有不少人认为，经济可能需要长达数年才会恢复。

　　【总统兜售承诺】

　　特朗普近期重申，现阶段是“走向伟大的过渡期”，经济将自今秋起重新焕发生机。白宫经济顾问拉里·库德洛则“期待明年”，指望经济“2021年大爆炸”式发展。

　　美联社报道，这是特朗普惯用的“延迟奖励策略”。随着新冠疫情重创原本被他定为竞选核心信息的经济繁荣，特朗普只得再次诉诸这一策略，希望能让选民确信，“我们打造了世界最棒的经济，我会再次实现”这一目标。而且，只有特朗普而非民主党推定总统候选人乔·拜登能扭转乾坤。

　　不过，特朗普所承诺的“经济秋天复苏”至少在11月选举前都无法用数据佐证。因为今年第四季度经济报告明年才会发布，第三季度初始数据也要等到10月29日才会发布，那时距11月3日选举日仅数天。

　　【专家看法不一】

　　一些经济学者告诉美联社，鉴于经济衰退的严重程度，特朗普团队声称的“快速反弹”不太可能实现。国会预算局预估，经济复苏需要数年。

　　按照美国《华尔街日报》的说法，学者对经济复苏难达一致。不少人指出，经济恢复速率取决于疫情发展，包括是否能成功研发新冠疫苗。

　　特朗普高级经济顾问凯文·哈西特和波士顿联邦储备银行行长埃里克·罗森格伦24日接受媒体采访时都指出，失业率可能在11月选举前维持两位数。

　　只是哈西特认定，选民到了秋天会见证各种经济复苏迹象，因而不会过度关注失业率高企；罗森格伦则预期，经济恢复至疫情前水平需要很长时间，因为受疫情冲击最严重的零售店、酒店和航企都需要消费者自愿回归。

　　前总统贝拉克·奥巴马时期劳工部首席经济学家海迪·希尔霍尔兹指出，即便美国在秋天前新增数百万就业岗位，也难以弥补经济“前所未有、不断加深的漏洞”。她认为，想让就业率持续快速增长需要实施更多病毒检测和社交接触跟踪，但她“没看到当局推动相关基础设施到位”。

　　【选民不易买账】

　　从选民角度看，特朗普想要说服民众或许不太容易。美国公共事务研究中心最新民意调查显示，美国民众对明年经济前景想法分裂，41%看好、40%看衰；民众观点基于他们的政治倾向，62%共和党人认为经济明年会变好，56%民主党人则认为会变坏。

　　民调同时显示，目前仅49%民众赞同特朗普处理经济的手法，3月时这一比例高达56%。70%民众认为现在经济“糟糕”；仅29%认为经济“不错”，比1月时的67%大幅下滑。不过，认定个人财务状况不错的民众比例维持在66%左右，与疫情前基本持平。

　　共和党政治策略师迈克尔·斯蒂尔认为：“本届选举更多取决于事实而非说法。”在卫生官员认为条件尚不允许时，特朗普“下注”经济重启，“如果经济快速反弹而新冠病毒感染率保持稳定或下降，那么选民会奖励他的大胆。但如果我们继续看到大规模失业以及感染和病亡病例不断高涨，那么全世界所能提供的政治巧言辞令也帮不了他”。（海洋）（新华社专特稿）

　　

(责编：崔越、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved