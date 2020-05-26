立法打击外部乱港势力十分必要（望海楼）

全国人大审议涉港草案的议程自公布后，就受到美英等外国和外部势力的“格外关注”。不出所料，一些反华政客迅速跳出来说三道四，指手画脚，无非是强烈反对、扬言制裁香港这些老调子。可见，外部势力“乱港成性”，赤裸裸干预香港事务、干预香港内政，竟成了他们习以为常、理所当然之事。这恰恰更加凸显了制定“港版国安法”刻不容缓，十分必要。

筑牢国家安全篱笆，是国际社会通行的做法。世界上没有任何一个国家会对危害国家安全的行为坐视不理、放任不管。美国是世界上最早进行国家安全立法的国家，也是目前全球拥有最多国安条例的国家。美国1776年建国，1798年便制定了《归化法》《国籍法》《敌对外侨法》和《煽动叛乱法》等四项国家安全法律，现今相关法律已增至20多项，只要被美政府认定为发表煽动性演说、颠覆政权，即可被投入监狱。

英国、澳大利亚、加拿大概莫能外。这些西方国家是如此地重视本国的国家安全立法，但对中国政府捍卫国家安全的立法活动，却以“损害美国利益”“违背中英联合声明”为名加以污蔑，不择手段加以攻击。双标嘴脸，霸道行径，强盗逻辑。

“恶人要打劫，总能找到借口。”近几年来，香港问题之所以恶化，很大程度上是因为以美国为首的西方敌对势力加大了对香港的干预。但是，这些西方政客必须承认和接受现实，香港已经回归中国，现在是中国的一个特别行政区。香港特别行政区维护国家安全立法的问题，纯属中国内政，任何外国和外部势力都无权干预。妄图破坏香港的繁荣稳定，将香港变成西方反华的前沿阵地，绝对不会得逞。

在维护国家安全和核心利益问题上，中国没有任何妥协的空间。在西方反华势力的包庇教唆下，“港独”组织和本土激进分离势力，公然鼓吹“香港独立”，侮辱和焚烧国旗、污损国徽、冲击中央驻港机构，甚至叫嚣“武装建国”“广场立宪”，更与“台独”勾结沆瀣一气，严重危害中国国家安全。他们图谋杀害香港警察、血腥殴打普通市民、制造烈性炸药，毁了一批无知青少年学生前程。在外部势力的深度干预下，香港陷入极度动荡中，全社会都付出惨痛代价。

国家安全是国家生存与发展的基本前提，是一个国家的头等大事。这样的破坏，现在到了必须要制止的时候了。为了确保香港保持繁荣稳定、“一国两制”行稳致远，建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，刻不容缓，势在必行。“港版国安法”列明，将重点打击分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖主义活动、外国和境外势力干预香港事务这四类罪行，可谓一剑封喉。立法完成后，香港将补齐在国家安全上不设防的“短板”，绝大多数香港居民的合法权益和切身利益得以保障，香港的长治久安和繁荣稳定得以延续，西方反华势力搞乱香港事务的图谋丧钟鸣响。

想当初，突尼斯、埃及、利比亚、乌克兰等受外部势力鼓吹的“自由、民主、人权”口号蛊惑，爆发“颜色革命”，结果国家分裂、生灵涂炭，人民流离失所。制定“港版国安法”，正是为了杜绝此类情况在中国发生。

立法惩治危害国家安全的罪行，惩治外部势力的深度干预，帮助香港远离“颜色革命”和激进分裂势力“揽炒”的深渊，筑牢国安港宁根基，中国的决心不可低估。奉劝那些乱港反华的外部势力，趁早打消继续干涉中国内政的盘算，在香港事务上闭紧嘴巴。

（作者为本报评论员）

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