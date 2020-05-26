世卫组织：新冠疫情在非洲没有出现大规模暴发

新华社日内瓦5月25日电（记者陈俊侠 李叶）5月25日是“非洲日”。世界卫生组织总干事谭德塞当天表示，非洲目前是全球受新冠疫情影响最小的地区。到目前为止，非洲没有出现疫情大规模暴发。

谭德塞在当天举行的视频新闻发布会上赞扬非洲大陆取得的成就和进步。他说，尽管非洲约一半国家出现了社区传播，但从世卫组织统计的确诊及死亡病例数来看，非洲目前是全球受新冠疫情影响最小的地区。当前非洲报告的新冠确诊病例仅占全球确诊病例的1.5%，死亡病例不到全球的0.1%。

谭德塞表示，非洲联盟发挥的领导力是各国迅速做好准备、采取全面控制措施的关键。非洲各国在防治小儿麻痹症、麻疹、埃博拉、黄热病、流感等传染病方面积累了大量经验，这些知识和经验对于迅速应对新冠疫情起到了至关重要的作用。

谭德塞举例说，塞内加尔和南非都属世界上最早开展新冠病毒检测的国家，它们与非洲疾病预防控制中心以及世卫组织合作，帮助各国加强检测能力。此外，来自非洲各地的临床医生、科学家、研究人员和学者共同为促进世界对新冠病毒的了解作出了贡献。

谭德塞说，在世卫组织的支持下，非洲许多国家在疫情防控方面取得了良好进展。目前，非洲所有国家都制定了针对新冠疫情的防控和应对计划，其中48个国家制定了社区参与计划，51个国家已具备新冠病毒的实验室检测能力。

谭德塞表示，截至上周，世卫组织已向52个非洲国家运送了数百万套医疗防护及检测设备，并将继续向非洲提供其他物资支持以拯救更多生命。

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