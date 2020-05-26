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克罗地亚驻华大使米海林——

“中国定能实现全面建成小康社会目标”（驻华大使看两会）

海外网 张六陆

2020年05月26日06:04  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　制图：陆宁远

　　“本届两会是在集中抗疫数月后中国回归常态的标志，现阶段中国的工作重心转向了经济复苏。”在两会召开之际，克罗地亚驻华大使达里欧·米海林在接受人民日报海外网专访时这样表示。

　　米海林注意到，尽管遭遇新冠肺炎疫情带来的巨大挑战，但中国关于决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的既定目标没有改变。米海林十分赞赏中国的决心，“我确信中国一定能实现全面建成小康社会的目标”。

　　米海林最关心的是中国的外交政策和对外关系问题。米海林说，近段时间，国际社会面临的挑战增多，中国的外交走向格外值得关注。

　　谈及中克两国关系，大使表示，今年是两国建立全面合作伙伴关系15周年。他希望今年下半年能够专注于此前已经设定好的年度规划。例如，促进克中经济合作，将更多克罗地亚优质产品引入中国市场，继续推动两国民间交往等。米海林还透露，2019年有近50万名中国游客到访克罗地亚，这一数字有望继续增加。他将致力于推动两国开通直航等事宜，助推克中民间交往。

　　克罗地亚是今年上半年的欧盟轮值主席国，米海林对欧中关系同样充满期待。今年是中欧建交45周年，但受疫情影响，双方此前设定的高级别庆祝活动受到一定影响。对此，米海林表示，未来这些活动可能会以不同形式举行，但是眼下最重要的是，应当为这些活动取得成果而做好准备。

　　米海林认为，在落实可持续发展目标、提供国际发展援助、解决国际冲突、危机后的经济复苏、应对气候变化等方面，欧中有广阔的合作空间。他还期待欧中全面投资协定谈判能迎来新突破，进一步扩大双方经济投资。

(责编：杨光宇、曹昆)
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