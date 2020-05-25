南非总统参加“非洲日”庆祝活动 表示非洲人民团结一致必将战胜疫情

人民网约翰内斯堡5月25日电 （王磊）2020年5月25日是第57个“非洲日”，南非总统拉马福萨作为非洲联盟轮值主席将参加当天的庆祝活动，包括特别虚拟广播以及为新冠肺炎应对基金会举办的“非洲日”团结音乐会。

从1963年起，每年5月25日被定为简称“非洲日”，是全非洲人民都要庆祝的重要节日。今年的“非洲日”因为新冠肺炎疫情而变得尤为特殊，截至北京时间5月25日凌晨，非洲54个国家新冠肺炎确诊病例累计111884例，死亡病例累计3355例，治愈病例累计44971例。

在虚拟广播中，拉马福萨说，“只要我们团结一致，必将战胜疫情。”南非人民还在庆祝主题为“让枪支沉默，为非洲的发展创造有利条件，并加强与新冠肺炎疫情的斗争”的非洲月。“非洲月”和“非洲日”为促进非洲团结、深化区域一体化、构建人类命运共同体创造契机，同时也是一个向非洲人民宣传非洲联盟防治新冠肺炎倡议的机会。

据悉，“非洲日”的庆祝活动将在各类平台上持续一整天，并将得到来自整个非洲大陆甚至全世界的祝福。拉马福萨总统也将在为新冠肺炎应急基金会举办的“非洲日”团结音乐会上发言，音乐会将为该基金筹集资金。

拉马福萨总统还将参加由联合国人口基金会和儿童基金会非洲办事处举办的“非洲日”慈善音乐会，该音乐会的收入将用于帮助确保儿童和家庭的粮食安全，这些儿童和家庭正受到新冠肺炎疫情的严重打击。

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