原标题：白宫促2周内完成所有养老院病毒检测 美媒：目标难实现

中新网5月25日电 据美联社报道，大约两周前，美国白宫敦促各州，在14天内确保所有养老院的老人们和工作人员，都接受新冠病毒检测。但报道指出，这一目标将很难实现。

据报道，美国至少有一半州无法在白宫设定的最后期限内，完成此项任务，有些州甚至懒得去尝试。仅有少数几个州表示，已对养老院人员进行了检测，其中包括西弗吉尼亚州和罗德岛州等。

资料图：当地时间3月18日，美国纽约州拿骚县的一处医疗中心户外停车场车辆前，医务人员为前来新冠病毒检测的民众采集拭子样本。 中新社记者 廖攀 摄

报道称，许多州表示，要在两周时间内检测所有养老院人员，所需的成本和人力需求等都太大。一些州指出，还需要一周左右的时间才能完成目标，而另一些州则表示需要更多时间。其中，人口最多的加州表示，该州仍在努力发布一项计划，确保全州护理机构的所有老人和职员都能够进行检测。

此外，还有一些州质疑，排除其他因素，对每个养老院的老人和职员进行新冠病毒检测，是否是对时间和金钱的有效利用。

内布拉斯加州首席医疗官安东(Gary Anthone)就表示：“在这个时候，此举可能是相当无用的”，他补充说，若想达成这一目标，该州几乎每天都要进行重复检测，当有其他人需要接受检测时，可能已经没有能力实施检测了。

安东称，该州将坚持疾控中心的指导方针。该方针要求，当养老院的居民出现患病症状时，要对他们进行单独检测；如果养老院里新增加了确诊病例，要对他们进行集体检测。

(责编：冯粒、曹昆)