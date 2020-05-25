国际观察：不惧风雨挑战，中俄携手同行

中俄关系已成为两会外长记者会的“必答题”。作为两个世界大国和安理会常任理事国，中俄关系对于两国和世界都有重要影响。面对新冠肺炎疫情的严峻挑战、面对一个更加不确定不稳定的世界格局，中俄将在世界发挥怎样的作用？24日结束的两会外长记者会上，王毅国务委员给出了清晰的答案：高水平的中俄战略协作是“政治病毒”攻不破的堡垒！中俄将继续肩并肩密切协作，坚实保障世界和平稳定，切实维护国际公平正义！

中俄展现“有难同当”的兄弟情

“中俄共战疫，患难见真情”不仅是写在抗疫物资上的标语，更是两国人民友谊的最好见证。我们不会忘记，2月5日，在中国抗疫斗争最紧张、最困难的关头，一架满载医疗设备等人道主义救援物资的俄罗斯伊尔-76军用运输机“逆行”而来，随机抵达的还有5名俄罗斯医疗防疫专家，他们也是第一支抵华的外国专家组。俄罗斯还多次向中国运送物资，一架架降落在武汉机场的俄罗斯硬核“大块头”送来的不仅是物质支持，更是千万俄罗斯兄弟姐妹的深情厚谊。投我以木桃,报之以琼瑶。在俄罗斯疫情暴发和蔓延之际，中国第一时间克服困难千里驰援。普京总统在视频记者会上曾动情地说道，我们的朋友中国遇到困难时，我们送去了200万只口罩，而如今我们却收到了来自中国各个渠道的1.5亿只口罩。就在外长记者会召开前两日，第二批中国援助的包括检测试剂盒、防护服、口罩、隔离眼罩、外科手套、红外体温计等总体积约1058立方米、总重量约103吨的抗疫物资抵达俄罗斯。中俄相互支持、守望相助，开展密切合作，体现了新时代中俄关系高水平，成为大国合作抗疫的一道亮丽风景线。

中俄为全球经济注入“强心剂”

在全球经济和进出口贸易受疫情冲击大幅下挫之时，中俄双边贸易却“一枝独秀”，在2020年第一季度实现逆势增长，达到253.53亿美元，同比增长3.4%。其中中国自俄罗斯进口额为162.02亿美元，同比增长17.3%，中方自俄进口增速在中国主要贸易伙伴中排名第一。此外，中俄两国在疫情暴发第一时间内都采取措施保障两国大项目不受影响。去年12月，习近平主席和普京总统共同见证了中俄东线天然气管道投产通气仪式。目前项目克服疫情带来的困难，稳步推进，在今年前两个月，俄罗斯通过东线天然气管道向中国输送的天然气达6.35亿立方米的天然气，价值约为1.29亿美元。今年是中俄科技创新年，相信双方将以此为契机，加快开拓电子商务、生物医药、云经济等新兴领域合作，不断夯实能源等传统领域合作，为疫情后两国经济复苏打造新的增长点。

中俄携手反对“污名化”

面对中俄在抗疫合作上交出的“亮眼”成绩单，一些西方政客用其一贯的“意识形态偏见”和“地缘政治阴谋”来审视中俄合作，妄图用“中俄联手挑战美国地位”等诬陷中俄合作。不得不说，这些陈词滥调就是“新瓶装旧酒”，典型的以己之心度人之腹。中俄在全球抗疫过程中始终坚持国际防疫合作，及时开展防控和救治经验分享，推动联合科研攻关，反对疫情政治化、污名化的行为，坚定支持世卫组织，携手应对共同威胁和挑战，维护全球公共卫生安全，维护全球供应链、产业链稳定。中俄关系的发展始终是建立在“不结盟、不对抗、不针对第三方”的基础上，这个原则过去没有变，现在没有变，将来也不会变。中俄关系保持成熟、稳定、强劲发展，是人民之幸，世界之福，有利于维护世界和平，促进全球发展，保持国际秩序的稳定性。外长记者会已传递明确信号，中俄将不断加强在国际机制中的战略协作，以纪念联合国成立75周年为契机，维护二战胜利成果，坚定捍卫联合国宪章和国际关系基本准则，坚决反对任何单边霸凌行径。

中俄人民的友谊是在并肩抗击法西斯侵略中用鲜血铸就的，是在彼此支持走过国际风云变幻中发展的，是在相互尊重平等互利的各领域合作中夯实的，是在守望相助战胜新冠肺炎疫情中升华的。去年，两国庆祝建交70周年，习近平主席和普京总统共同宣布中俄建立新时代全面战略协作伙伴关系，掀开两国友好新篇章。面对充满变数的国际局势、面对疫情带来的重大不确定性，正如王毅国务委员所说，相信中俄共同抗疫的经历，将转化为疫情后中俄关系提速升级的动力，化危为机。中俄关系的发展没有休止符，只会越来越好，并将继续为百年大变局的世界注入更多正能量。

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