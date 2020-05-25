外媒：公共卫生危机管理使中欧关系走得更近

当地时间5月23日，希腊主流财经新闻网站Capital.gr刊登署名文章，题目是《后疫情展望新文明 公共卫生危机管理使中欧关系走得更近》。文章摘编如下：

几周前，世界上载重量最大、航程最远的安东诺夫-225运输飞机装载着来自中国抗击新冠肺炎病毒的重要医疗物资在希腊雅典国际机场降落。面对种种质疑和不公，中国依然保持与希腊在内的世界各国密切合作，在处理公共卫生危机方面表现出色。今年3月，中国在疫情仍未结束，自身仍面临巨大压力且医疗用品供应仍然有限的情况下，应希腊政府的紧急请求在短短几天内便搜集了一批急需的医疗用品空运至希腊。疫情时刻，希中两国在进行了包括物资供应、医疗数据以及经验分享在内的全方面合作，凸显了世界各国应携手共建未来的急迫性。

希腊和中国目前在抗击疫情方面已取得阶段性成果，折射出中国是如何从新冠肺炎疫情危机一开始就向全欧洲伸出援手的大国气度。自今年一月新冠肺炎疫情暴发以来，中国向欧美以及全球各国提供了抗击新冠肺炎疫情所急需的各种援助，且一直定期向世界卫生组织和受影响国家通报疫情信息，及时分享新冠肺炎病因鉴定的初步进展。世卫组织官网发布的一份关于研究武汉地区新冠患者的声明中，充分肯定了中国在短时间内便初步研究鉴定出这种新型冠状病毒，实属不易。1月12日，中国向世界卫生组织分享了新型冠状病毒（2019-nCoV）基因组序列，该序列由全球流感数据共享倡议（GISAID）发布，并在全球范围内共享。今年2月，中国国家总理李克强应邀与欧盟委员会主席德莱恩通电话时表示，中国政府和中国人民有信心、有决心、有能力战胜疫情，中方愿与欧盟和国际社会开展相关合作，加强信息、政策和技术交流。

病毒无国界，全世界各国应同舟共济，共渡难关。今年年初，中国便采取了最严格、最全面的防控措施。包括各级政府、地方社区、老百姓在内的整个中华民族都动员起来了。面对疫情，中国政府根据历史经验和自上而下的强硬政策保障，迅速反应并采取广泛防疫举措，有效地限制和减缓了病毒的传播。

自疫情暴发以来，中国已经向欧洲国家捐赠了大量医疗用品，并为欧洲各国采购急需物资提供便利。中国还派遣了多组医疗专家赴意大利、塞尔维亚等许多欧洲国家的医院传授抗疫经验，挽救生命。此外，中国地方政府、慈善组织和工商界、欧洲的华人社区也在通过各种渠道捐款捐物。

中国一直在回报在新冠肺炎疫情爆发之初从欧洲得到的慷慨帮助，现在中国已经有效地控制了国内的病毒状况，其经济和贸易活动逐步恢复。

中国政府强调，中国始终以公开、透明和负责任的方式发布了有关新冠肺炎疫情的信息，并推进疫情防控的国际合作。

这一流行病强调了共建人类命运共同体的重要性。众多专家和学者表示，尽管面对种种争议，中国仍坚持履行了应有的国际义务，采取了有力有效的措施，维护了全球卫生安全。

中国驻欧盟使团团长张明在为欧洲媒体撰写的一篇文章中写道，“当人民的生命和健康受到威胁时，唯一正确的做法就是抛开政治和偏见，加入全球抗击病毒的斗争。”

极具传染性的病毒已突破边界，为医学领域和所有国家带来挑战，考验着人类的思维和世界观。这是我们应从新冠肺炎疫情中得到的痛苦教训。

随着东亚地区疫情基本得到控制，欧美疫情发展即将见顶，总人口超过30亿的非洲和南亚地区可能成为下一个“震中”。为遏制可能出现的“第三次浪潮”，中国政府已经或正在向140多个国家派出医疗队或捐赠医疗用品。

希中两国目前在抗击新冠疫情方面的合作和模式，使得两国关系变得更为紧密。双方已经采取了各类防疫措施，并针对未来疫情发展情况进行研判和规划。中国驻希腊大使章启月就曾表示：“希腊是中国在欧盟国家中的重要伙伴，中希关系已成为不同规模、不同制度、不同文化国家之间和平相处、合作共赢的典范。” 中国是世界第二大对外投资国。近年来，希腊投资环境的不断改善，吸引了越来越多中国投资者的关注和兴趣。中远海运集团对比雷埃夫斯港务局的收购就是一个标志性投资。未来中远海运集团对比雷埃夫斯港还将开展新投资计划，预算约6至8亿欧元，这将为中希在航运领域的合作开启新的篇章。

为战胜此次新冠肺炎疫情，所有国家都应站上全球联合的平台上，携手合作打击这一人类共同的敌人，而不是散播一些不负责任的言论，营造助长全球局势紧张。

原文作者：Elias Bellos（伊利亚斯·贝洛斯）

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