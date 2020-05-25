中俄专家共同探讨中蒙俄经济走廊发展前景

人民网北京5月25日电（杨倩） 近日，中国社会科学院-俄罗斯远东联邦大学中国研究中心举行中蒙俄经济走廊发展国际视频会议，中俄专家学者以在线交流的形式为全球疫情背景下的中蒙俄经济走廊建设建言献策。专家认为，中蒙俄三方需要完善顶层设计，健全国际经济合作法制，探索合作多元化。

“后疫情”时代经济走廊前景可期

与会学者普遍认为，在新冠疫情的冲击下，国际秩序重构速度加快，地区和世界形势将发生深刻变化。全球性的合作机制面临巨大挑战，但区域合作会进一步加强，这为中俄蒙合作带来机遇。

外交学院副院长高飞指出，疫情暴发以来，三国关系平稳，信任度增强，在共同抗击疫情的过程中相互支持。中国未来会更加重视中蒙俄合作及本地区的和平与稳定。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院院长助理朴键一认为，东北亚有望成为全球率先走出疫情影响的地区，成为启动新一轮区域经济一体化的次区域。而中蒙俄经济走廊建设是其主要平台之一。疫情虽导致合作项目延缓，但也给三国留下合作空间，相信未来三国边境地区的合作内容会更加丰富。

合作软环境亟待改善

中蒙俄经济走廊是首条“一带一路”框架下正式开建的多边经济走廊。中国社会科学院-俄罗斯远东联邦大学中国研究中心主任柴瑜指出，中蒙俄经济走廊的中短期目标是增加贸易量，长期目标是提升在国际市场上的联合竞争力，实现共同繁荣的愿景。

专家认为，未来中俄蒙经济走廊应当以完善合作制度、搭建软环境为主。 中国现代国际关系研究院欧亚研究所副所长李东认为，各方需要完善顶层设计，进一步对接各自发展战略，做好宏观规划，加强政治沟通和各领域对话机制。

此外，各方需加强国际经济合作法制建设。 俄罗斯科学院远东研究所研究员В. 彼得罗夫斯基和内蒙古社科院一带一路研究所所长范丽君提出，要完善三国边境口岸以及国际合作相关领域法律法规，推进三国边境地区突发应急区域协调机制建设。

专家认为，经济走廊不仅要对接各自区位优势与产业优势，还要着力扩大项目多样性与合作多元化，例如，提高煤炭等能源运输便利化，搭建数字走廊，加强电子商务合作，食品产业链合作，医药、科技、环保等领域合作。柴瑜建议，要注重发现与培养中蒙俄早期收获项目，着力挖掘短期内能落地的优质项目及领域，发挥优质项目的外溢效应，进而推进更多项目，夯实合作的长效基础。

与会者一致认为，“民心相通”是中俄蒙经济走廊建设的重要保障。三国政府不仅要加强智库合作，还需通过活跃人文合作活动，增进民间交往。

(责编：张信凤、燕勐)