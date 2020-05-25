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综合消息：拉美疫情持续恶化 巴西确诊病例超36万

2020年05月25日15:42  来源：新华网
 

　　新华社墨西哥城5月24日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：拉美地区新冠疫情持续恶化。截至24日，该地区确诊病例累计已超73万例，其中巴西确诊病例超过36万例，居全球第二，仅次于美国。

　　巴西卫生部24日报告新增确诊病例15813例，累计确诊363211例；新增死亡病例653例，累计死亡22666例。尽管疫情严重，巴西总统博索纳罗依旧认为应放松隔离政策，他当天还在未戴口罩的情况下，与总统府前聚集的支持者互动。

　　秘鲁卫生部24日数据显示，新增确诊病例4205例，累计确诊119959例；新增死亡病例83例，累计死亡3456例；累计治愈49795例。中国援助秘鲁抗疫医疗专家组24日实地考察了秘鲁的新冠隔离中心，并与当地抗疫一线的医护人员交流了经验。

　　智利卫生部24日报告新增确诊病例3709例，累计确诊69102例；新增死亡病例45例，累计死亡718例；累计治愈28148例。智利总统皮涅拉24日视察了首都大区新落成的首个专门收治新冠患者的方舱医院。智利拟搭建5个类似的方舱医院，总共可提供床位500张。

　　厄瓜多尔卫生部24日宣布，该国新增确诊病例498例，累计确诊36756例；新增死亡病例12例，累计死亡3108例；累计治愈3560例。厄全国应急行动委员会决定6月1日起部分恢复国内客运航线。厄第一大城市瓜亚基尔市市长辛西娅·比特里认为过早复航不利于疫情防控，明确表示反对并拒绝执行这一决定。

　　阿根廷24日报告新增确诊病例723例，累计确诊12076例；新增死亡病例7例，累计死亡452例。鉴于近期防疫形势严峻，首都布宜诺斯艾利斯市政府24日针对商业活动和民众出行发布了新的限制措施，包括临时关闭11座火车站、严控进入首都的交通枢纽、加大对非必要出行人员乘坐公共交通的检查力度、关闭疫情较严重区域的商店、要求所有人员重新申请通行证等。

　　多米尼加卫生部24日报告新增确诊病例379例，累计确诊14801例；无新增死亡病例，累计死亡458例；累计治愈8133例。多米尼加蓬塔卡纳国际机场宣布自7月1日起恢复开放，并将加强卫生防疫措施降低疫情传播风险。

　　古巴公共卫生部24日数据显示，该国新增确诊病例10例，累计确诊1941例；新增死亡病例1例，累计死亡82例。古巴政府表示，由于看到一些放松隔离措施的国家疫情严重反弹，古巴方面决定继续实施严格的隔离措施，巩固现有抗疫成果。

　　还有一些拉美国家24日更新了疫情数据：墨西哥累计确诊68620例，累计死亡7394例；哥伦比亚累计确诊21175例，累计死亡727例；巴拿马累计确诊10926例，累计死亡306例。（执笔记者：王蔚；参与记者：尹南、周星竹、张国英、倪瑞捷、郝云甫、苏津、林朝晖、高春雨、吴昊）

(责编：张信凤、燕勐)
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