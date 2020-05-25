香港保安局和纪律部队支持涉港国安立法

人民网香港5月25日电（记者 陈然）全国人大近日审议建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定草案。香港特区政府保安局联同多个纪律部队先后发表声明支持涉港国安立法，表示将全面履行应有职责，竭力维护国家安全。

保安局局长李家超表示，过去一年，香港出现的暴力不断升级，更涉及多宗爆炸品和真枪案件，恐怖主义在港滋生，“港独”等危害国家安全的活动更趋猖獗；24日，有暴徒在港岛区作出严重暴力违法行为，致多名无辜市民及警员受伤、多间店铺被毁、交通亦严重受阻。他强烈谴责暴徒及“港独”分子的行为，并强调该事件证明全国人大正审议的草案有其必要性和迫切性。

警务处处长邓炳强表示，面对“修例风波”引发的暴乱和“港独”极端分离势力，警队深深感受到香港正处于国家安全的风险点，相信涉港国安立法可有效打击“港独”势力，恢复社会秩序，确保香港安全稳定。他必定竭尽所能带领警队，努力维护国家安全。

惩教署署长胡英明表示，惩教署作为刑事司法体系的最后一环，坚持“反暴力、护法纪”，将一如既往竭力维持安全的羁管环境，让所有在囚人士接受应有惩罚，反思己过，重新做人。署方全力支持警方果断执法，协助特区政府止暴制乱。

海关关长邓以海欢迎有关决定，表示致力带领全体海关人员做好把关工作，防止违禁物品及受管制物品非法进出香港，严防任何危害香港及国家安全的活动。

入境事务处署理处长区嘉宏表示，入境处会一如既往在出入境事务上严密把关，坚守国家面向国际的南大门，严防任何危害国家安全的活动。他又强烈谴责暴徒及“港独”分子的行为，表示全力支持警方严正执法。

消防处处长梁伟雄表示，过去一年，香港出现的暴力不断升级，暴徒肆意四处堵路、纵火和投掷汽油弹，对消防处需要争分夺秒的灭火救援及救护服务构成极其严峻的挑战及威胁，严重影响消防处履行救急扶危的使命及职责，对此予以最严厉谴责。他表示坚定不移支持警方果断执法，消防处将致力守护市民大众的生命财产安全，务使香港成为安居乐业的美好家园。

政府飞行服务队总监胡伟雄表示，作为特区政府一支空中力量，飞行服务队已做好准备，向各纪律部队提供空中支援，令执法工作更为迅速、有效。他表示全力支持特区政府推行有关草案，建立安全及稳定的社会，确保香港长期繁荣稳定。

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