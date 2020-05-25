中国驻东帝汶大使：中方对东施援是对人类命运共同体的最好诠释

4月的一天，一只银燕划过太平洋碧波的上空降落在东帝汶首都帝力国际机场，打破了机场多日的沉寂。这架包机运来的，是中国政府驰援东帝汶的大宗医疗卫生物资，是“患难”时刻送给东人民一份沉甸甸的友谊，给奋力抗击新冠肺炎疫情的东帝汶带来了希望和力量。东外交部、卫生部、交通部等多位部长专门赴机场迎接包机。东总统、总理先后发声表达谢忱，称颂中国是第一个通过包机运输医疗物资援东的国家，“雪中送炭”，使东帝汶政府及民众备受感动。东帝汶国家电视台反复播放驰援物资到来的镜头，当地主流媒体在头版头条或显著位置持续报道多日，当地网友也纷纷在中国驻东使馆社交媒体账号下留言致谢。中方捐赠物资随后火速转交至东帝汶各地抗疫一线人员和病患手中，助力东政府和人民有效防控疫情。

为友者，不以山海为远。中、东两国情谊久长，心气相通。鼠年入春，正值中国抗疫关键时刻，东帝汶政府和人民以多种方式向中国声援支持。东总统、外长分别向习近平主席和王毅国务委员兼外长致函慰问；东议会一致通过支持中方抗疫的声援投票；东医学协会等社会团体也多次致函中国使馆。这些声援支持充分表现了东政府和人民对中国的善意和友情，弥足珍贵。

东帝汶是本世纪初诞生的年轻国家，中国是第一个承认其独立并与之建交的国家。近二十年来，两国政治互信不断增强，各领域务实合作全面推进，已成为风雨同舟、守望相助的好邻居、好朋友、好伙伴。东帝汶作为医疗系统脆弱国家，中国一直在努力帮助其改善医疗条件，迄今已连续多年向东派遣了共8批医疗卫生专家队伍，为当地30多万病患提供了医疗诊治服务。面对今年突如其来的新冠肺炎疫情，东政府感受到前所未有的压力。正如世卫组织所言，东帝汶亟需世界伸出援手。朋友有难，出手相助，这是融入中华民族血液里的基因，中方自始至终坚定地站在东方一边，并肩抗疫。在东帝汶出现病例前，中方即迅速回应东方请求，捐赠了一批口岸体温检测仪、额温枪等医疗物资，受到上至总统下至百姓的齐口称赞。在东帝汶出现确诊病例后，除继续筹措援助物资外，中国使馆积极协助配合东国内抗疫举措，分享防疫和诊疗方案、指导中国援东医疗队参与抗疫、鼓励在东中资企业和侨团捐款或提供隔离区服务等。在首批包机驰援后，中国各方援助仍将会接踵而至。

疫情无国界，人类只有一个家园。正如习近平主席所指出的：“团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器，人类是一个命运共同体，只要我们同舟共济、守望相助，就一定能够彻底战胜疫情”。当前，新冠肺炎疫情已蔓延波及200多个国家和地区，人民生命安全和健康受到严重威胁。世界各国无法单打独斗、无法独善其身。中国作出巨大牺牲，在国内抗疫取得决定性胜利的同时，克服自身困难，通过各种方式和渠道助力世界抗疫，迄今已向120多个国家和数个国际组织提供了医用物资援助，派出了约20支医疗专家组。“中国援助”和“中国制造”为各国抗疫提供了有力支持，为人类战胜疫情凝聚了宝贵共识，充分展现了中国负责任大国形象。而东帝汶作为应对全球公共卫生危机的组成部分，作为构建“卫生健康命运共同体”中的薄弱一环，中方对东积极施援，就是对人类命运共同体理念的最好和最有力的诠释。

“沧海横流，方显英雄本色”。面对疫情的大流行，只要我们齐心协力、团结应对，就一定能够战胜这场天灾。中国将继续本着构建人类命运共同体的理念和对全球公共卫生安全负责任的态度，基于人道主义精神，同包括东帝汶在内的各国一道，加强疫情防控国际合作，携手抗击疫情，共同维护地区和全球公共卫生安全，共同维护人类家园。不获全胜，绝不收兵。

（作者为中国驻东帝汶大使）

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