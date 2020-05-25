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综合消息：非洲确诊病例超过10.8万例 南非疫情发展迅猛

2020年05月25日13:40  来源：新华网
 

　　新华社雅温得5月24日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心24日数据显示，非洲地区新冠累计确诊病例达108109例，累计死亡3260例，累计治愈42937例。目前南非累计确诊病例数最多，近期疫情发展迅猛。

　　南非24日新增确诊1240例，累计确诊22583例。南非总统拉马福萨当晚发表电视讲话说，该国过去一周的新增确诊病例数占累计确诊病例数的三分之一，已进入确诊病例数快速增长的阶段，预计未来增速还会加快。

　　拉马福萨说，为应对即将到来的疫情高峰，南非重新分配了2万张病床，并正在建造27所方舱医院，其中部分已经可以投入使用。目前，南非已完成58万份病毒样本检测，并对1200万名民众进行普检。

　　拉马福萨说，南非“封城”已整整10周，该措施令病毒扩散速度明显减慢，但不能一直延续下去。他表示，南非将从6月1日起进一步放松“封城”措施，“封城”等级将从当前的四级降至三级。

　　24日，多个撒哈拉以南非洲国家报告新增确诊病例。其中，塞拉利昂新增确诊100例，累计确诊721例；赤道几内亚新增确诊83例，累计确诊1043例；塞内加尔新增确诊71例，累计确诊3047例；加纳新增确诊66例，累计确诊6683例；几内亚比绍新增确诊64例，累计确诊1178例；中非共和国新增确诊52例，累计确诊604例。此外，中非共和国23日报告了该国首例新冠死亡病例。

　　乍得、莫桑比克、马里、毛里塔尼亚、科特迪瓦等国24日也更新了疫情数据，新增确诊病例均在50例以下。（执笔记者：乔本孝；参与记者：荆晶、吴长伟、张玉亮、邢建桥、杨孟曦、赵宇鹏、张改萍、曹凯、李斯博、高竹、王松宇、聂祖国、王守宝、吕天然、许正、文浩、郑扬子、肖玖阳、储信艳、杨臻）

(责编：张信凤、燕勐)
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