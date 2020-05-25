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全球疫情简报：拉美地区累计确诊病例数超70万 西班牙足球联赛6月将恢复

2020年05月25日13:38  来源：新华网
 

　　新华社北京5月25日电 24日全球疫情简报：拉美地区累计确诊病例数超70万 西班牙足球联赛6月将恢复

　　全球数据

　　世界卫生组织：截至欧洲中部时间24日10时（北京时间24日16时），全球新冠确诊病例较前一日增加101502例，达到5204508例；死亡病例较前一日增加4286例，达到337687例。

　　美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间25日6时32分，全球累计确诊病例达5383582例，累计死亡病例为344077例。美国累计确诊病例升至1640972例，累计死亡病例达97686例。

　　新闻事件

　　拉美地区23日的新冠疫情数据显示，该地区累计确诊病例数突破70万。疫情最严重的巴西累计确诊病例数超34万，累计死亡病例数超2.2万。

　　随着疫情缓解，西班牙政府进一步放松限制性措施。首相桑切斯23日宣布，西班牙足球联赛将从6月8日起恢复，从7月开始重新接待外国游客。

　　据塔斯社24日报道，根据普京总统的委托，俄罗斯总理米舒斯京签署政府令拨付1000亿卢布（约合人民币100亿元）用于弥补地方财政损失。俄政府认为，在新冠疫情影响下，此举将平衡各联邦主体公共财政收入。

　　非洲疾病预防控制中心23日数据显示，非洲地区新冠累计确诊病例达104279例，累计死亡3185例，累计治愈41717例。从确诊病例数看，该地区疫情较严重的国家是南非、埃及、阿尔及利亚、摩洛哥和尼日利亚。

　　南非总统拉马福萨24日晚发表电视讲话说，南非将从6月1日起进一步放松“封城”措施，“封城”等级将从当前的四级降至三级。

　　涉华动态

　　中国政府向秘鲁派遣的抗疫医疗专家组当地时间23日抵达利马。这是中方向拉美地区派出的第二个专家组。秘鲁卫生部长萨莫拉和中国驻秘鲁大使梁宇到机场迎接。

　　中国政府联合工作组24日凌晨乘包机抵达塔吉克斯坦，开启为期9天的抗疫经验交流与合作。同机抵达的还有中国政府对塔第三批抗疫援助物资，包括核酸检测试剂盒、呼吸机、医用口罩等。

(责编：张信凤、燕勐)
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