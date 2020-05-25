比利时和卢森堡将扩大复课范围

新华社布鲁塞尔5月24日电（记者潘革平）荷兰、比利时和卢森堡三国24日分别报告新冠累计确诊病例45236例、57092例和3992例。25日起，比利时和卢森堡将在严格防控条件下扩大复课范围，其中卢森堡将实现全面复课。

荷兰国家公共卫生与环境研究所24日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例172例，累计确诊45236例；新增死亡病例11例，累计死亡5822例。

比利时国家公共卫生研究所24日发布公报说，过去24小时比利时新增确诊病例282例，累计确诊57092例；新增死亡病例43例，累计死亡9280例。

作为第二阶段“解禁”措施的第二步，比利时25日起将扩大复课范围，小学一、二年级及初中二年级将允许复课。但这一规定不具强制性，学校可据自身情况选择不同的复课方式。例如，学校有权只让一年级或二年级复课，也可让一些学业可能存在困难的学生先复课。

按计划，比利时将于6月8日开启最后一个阶段的“解禁”，届时所有旅馆、餐馆和咖啡馆将恢复营业。比利时内政大臣彼得·德克雷姆24日表示，餐饮业“解禁”时间表将在6月初公布，其中带露天座位的咖啡馆有望提前获准开业。

卢森堡政府24日发布报告说，过去24小时卢森堡新增确诊病例2例，累计确诊3992例，新增死亡病例1例，累计死亡110例。

25日起，卢森堡小学和幼儿园开始复课，这意味着卢森堡学校将实现全面复课。此外，卢森堡高中毕业考试也将于25日开始，全国3500余名考生将在严格的卫生条件下参加考试。

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