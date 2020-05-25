因疫情短期滞留加纳的中国公民向驻加使馆致感谢信

人民网阿克拉5月24日电（姜宣 沙龙）23日，驻加纳使馆收到一封致使馆和加纳华人资讯情真意切的感谢信，信件发自一位因疫情短期滞留加纳的中国公民。信件称，因其所带药物用完，不得已向当地华人媒体华人资讯求助，但我驻加使馆得知后迅速安排寻找相关药物，在第二日发现后及时送到了患者手中。

驻加纳大使王世廷表示，使馆所做具体工作均是份内之事，若说感谢，更应该感谢广大在加侨胞在疫情这一特殊时刻对使馆工作的理解和支持，感谢加纳华人资讯在第一时间发布相关消息，感谢医疗队及时提供所需药品。希望广大侨胞团结一致，做好防护，共克时艰。使馆将继续全力以赴为大家做好服务保障工作，想方设法为大家排忧解难。

感谢信原文如下：

感谢信

中国驻加纳大使馆、加纳华人资讯媒体：

我是一位短期访加因新冠疫情而滞留在此的中国公民，本人因患有基础疾病且所带药物早已用完，同时，由于新冠肺炎疫情的影响，加纳封国，所需药物无法由国内运送至加纳，加之当地医疗条件有限，根本买不到急需药物，本人及其家人都非常焦急和担心，百般无奈，孤立无援的情况下，于5月11日晚向加纳华人资讯求助，在媒体上发布了本人的相关求助信息。

5月12日早，大使馆在得知相关情况后，高度重视此事，及时关心和询问了我的困难处境，紧急联系中国援加医疗队，发现医疗队有所需的部分药品。大使馆专门派工作人员取得药物，并于12日下午交于我本人，这一系列的关心和安排都着实令人动容。

通过这次事件，我深刻地感受到使馆人员对同胞的关爱之情和高度负责任的工作态度，感受到加纳华人资讯在特殊时期中凸显的社会责任感，感受到祖国日益强大的国际影响力，作为一名中国人，对此感到无比自豪！

在此，本人十分感谢大使馆工作的严谨认真和周密安排，感谢华人资讯平台的暖心帮助，感谢医疗队同志的关爱和救助，同时感谢祖国，让我们在外的同胞有所期待有所依靠。

上下同欲者胜，风雨同舟者兴，携手攻坚克难，合力打赢这场疫情防控狙击战。

一位因疫情短期滞留加纳的中国公民

2020年5月23日

(责编：张信凤、燕勐)