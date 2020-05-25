ESCP与北航线上国际交流项目圆满成功

人民网巴黎5月24日电 （记者 李永群）第三届“欧洲高等商学院（ESCP）—北京航空航天大学‘大数据和商业分析’硕士生交换项目”于5月22日圆满成功，80余人通过在线平台开展了为期一周的线上国际交流活动。

在新冠病毒全球肆虐、国际交流几乎中断的形势下，北京航空航天大学经济管理学院联合欧洲高等商学院（ESCP），不断开拓创新、充分协调各方资源，以“探索新冠肺炎大数据 共创美好世界新未来（Big data analytics of COVID-19 for a safer world tomorrow）”为主题，精心设计了此次线上国际交流活动。北航经济管理学院副院长吴俊杰教授和院长助理郝金星教授、欧洲高等商学院（ESCP）项目主任周炜教授和路易-达维德·本雅耶教授对该项目进行了统筹安排。

此次线上国际交流活动还进行了“新冠肺炎大数据”挑战赛，5天、13个小组、80名欧洲高等商学院（ESCP）国际学生积极参与并进行了线上答辩。学生通过综合应用课堂中学到的机器学习、时间序列、计量经济、优化建模等方法，系统开展了新冠肺炎大数据的挖掘与分析，取得了丰硕的阶段性成果。一是围绕疫情影响，研究了疫情对全球经济、比特币交易、失业率、社会不平等现象等的作用机理。二是围绕政府抗击疫情的措施，探究了居民对于政府措施的服从程度、措施实行的范围时长、不同国情导致措施的差异化等对于对病毒传播率、死亡率的影响。三是围绕疫情中的社会现象，指出社会中存在抗疫资源分配不平等、民众从众心理下的出行差异以及抢购、解禁后女性感染率上升等现象。此次在线数据挑战赛，也体现了不同文化背景下的思想交流碰撞。同学们纷纷表示此次线上挑战赛不仅开拓了学术视野、检查了学习效果，而且体验了研究成果所带来的丰收与喜悦。

3所世界著名高校和两家著名企业的专家学者应邀为交流活动做了5场学术报告。美国罗格斯大学教授熊辉以“人才大数据分析”为题进行了主旨发言，SAP中国研究院总监徐磊宣讲了新时代企业智能化转型案例。

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