中国驻文莱大使：发扬“甘榜精神” 打造人类命运共同体

文莱地名多以甘榜开头,“甘榜精神”是文莱社会的传统治理模式，体现的是一种邻里之间患难与共、同甘共苦的精神。中国与文莱隔海相望，是有着传统友谊的近邻。疫情发生以来，中文两国开展了前所未有的密切合作和真心诚意的相互支持，再次生动诠释了“甘榜精神”，互信与合作在携手抗击疫情中进一步得到提升。

在中国抗疫的艰难时刻，文莱苏丹分别向习近平主席和李克强总理致函慰问，支持中方采取的防控措施。王室成员和内阁部长在使馆活动中留言为武汉加油打气，文莱社会各界纷纷向中国捐款捐物，小学们演唱自创歌曲声援中方抗疫斗争，大学生、旅游业者也通过小视频表达支持。当文莱已经出现疫情时，文莱政府依然慷慨解囊，向湖北慈善总会捐赠50万美元。

文莱出现确诊病例后，中方第一时间施以援手，全方位，毫无保留。双方通过东盟—中日韩领导人特别会议、中国—东盟外长特别会议等展现携手抗疫决心，两国卫生专家多次参加视频会议，就疫情防控展开交流。中国驻文莱使馆向文新冠肺炎救助基金捐资支持。文莱首都斯里巴加湾市唯一的友城南京市政府、广西—文莱经济走廊中方伙伴广西壮族自治区政府向文方捐赠医疗物资。中方企业向文捐赠的物资和款项超过一百三十万美元。中国猛犸基金会捐赠核酸检测试剂。中国企业向文政府供应核酸检测试剂，帮助文建设东南亚首个“火眼”实验室。中方企业迅即抵文紧急搭建疫情防控大数据平台。两国合作在共同抗疫中拓展了新空间。

4月22日，中国政府捐赠的医疗物资运抵文莱，该批物资包括10万个N95口罩和1000套防护服。同机抵文的还有在文中资企业的近百名中方员工，他们是疫情下继续推进“一带一路”建设的可敬的“逆行者”。

目前中文两国抗击疫情都取得了积极成果，统筹推进疫情防控和经济社会发展是双方面临的首要任务。习近平主席2018年11月成功访问文莱后，两国“一带一路”框架下合作水平不断提升。双方最大合资项目——恒逸石化项目去年底建成投产，有力带动文莱经济多元化发展。中国建筑参与承建的东南亚最长跨海大桥——淡布隆大桥在疫情中临危受命紧急开通。“一带一路”合作为两国和两国人民都带来了实实在在的好处，相信必将迎来更加美好的明天。

王毅国务委员兼外交部长和文莱外交事务主管部长艾瑞万通电话时表示，中国和东盟国家是近邻，有在困难时刻相互帮助、相互支持的传统。从甘榜到地球村，唯有团结合作才能战胜疫情，唯有秉持人类命运共同体的理念才能应对人类面临的共同挑战。我坚信，经受住了疫情考验的中文关系，将历久弥坚，生机勃发。

（作者为中国驻文莱大使）

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