顾问违反居家令 英国首相府“护短”

英国首相鲍里斯·约翰逊23日拒绝回应反对党关于解职高级顾问多米尼克·卡明斯的要求。英国政府实施“封城”令期间，卡明斯在出现感染新冠病毒症状后离开首都伦敦，前往400公里外的父母家。

首相办公室发言人说，卡明斯前往英格兰北部城市达勒姆是为让年幼的孩子得到妥善照顾，因为他的妻子确诊感染，从当时的情况看他也“很可能”感染。这个时候，卡明斯的姐妹与侄女主动提供帮助，卡明斯前往达勒姆。

“他的做法符合防疫指导意见，”这名发言人说，“卡明斯认为他的行为合理合法。”

约翰逊盟友、英国内阁办公厅大臣迈克尔·戈夫说：“照顾妻子和孩子不是犯罪。”

英国政府3月23日宣布全国“封城”，禁止民众非必要外出，出现感染症状的人应居家隔离不得外出。

约翰逊3月27日宣布确诊，媒体当天拍摄到卡明斯小跑离开首相府的画面。3月28日和29日，卡明斯出现感染症状。按首相府说法，卡明斯在家自我隔离。

美联社报道，卡明斯后来确诊。媒体记者问及达勒姆之行，他坚称“合理合法”。

反对党方面要求约翰逊解职卡明斯。

工党领袖基尔·斯塔默说：“公众在疫情和封城期间做出了巨大牺牲。不能对政策制定者执行一种政策，而对英国民众执行另一种。”工党方面还质疑，约翰逊是否知晓并许可卡明斯外出。

苏格兰民族党议会领袖伊恩·布莱克福德说：“他应该辞职但没有，鲍里斯·约翰逊必须展现领导力，即刻解除他的职务。”

此前，流行病学家尼尔·弗格森“封城”期间和女友碰面遭媒体曝光，5月5日辞去政府顾问一职。苏格兰首席医疗官凯瑟琳·考尔德伍德提出居家建议自己却不遵守，两次在周末离家前往另一处住所，4月5日辞职。（陈立希）（新华社专特稿）

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