欧洲恢复基金：欧盟四国与德法唱“对台戏”

德国和法国日前共同提出以扶助受新冠疫情严重冲击的欧洲联盟地区经济为目标的经济复苏计划，倡议欧盟设立总额5000亿欧元的恢复基金。

然而，倡议在欧盟内取得一致并非易事。德新社报道，奥地利、瑞典、丹麦和荷兰提出反提案，反对德法方案，希望建立独立紧急基金以强化欧盟经济。

奥地利通讯社23日援引四国发布的反对提案文本报道，四国不同意可导致共同债务或欧盟预算明显增长的手段或措施。

这一提案没有设定援助规模，但奥通社援引奥地利总理府的说法报道，资金必须用于“重建和医疗行业、经济的恢复”，研究、创新和气候相关投资可以获得支持。

奥总理府23日在一份声明中说，对四国而言，将紧急基金的期限限定在两年内尤其重要。

按照德法方案，欧盟委员会以欧盟名义向金融市场融资借款，扶助受疫情冲击最严重地区或行业，扶助对象无需还钱，将在之后的欧盟预算中偿还，即欧盟各国共同承担债务。倡议没有说明欧盟将用什么手段增加收入，用于偿还借款。通常，欧盟增加收入手段包括提高各国“份子钱”，以及增加税率、税种等。

按照自称“节俭四国”的奥地利、瑞典、丹麦和荷兰的提案，欧盟委员会应当从金融市场筹集资金用于紧急基金并以低息贷款方式发放至成员国。这些资金应当用于重建和恢复医疗行业和经济。

奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔茨在德法宣布倡议后多次在媒体采访中明确，奥方反对欧盟拨款救助，可以向受影响最严重的国家发放贷款，但不能提高“份子钱”。

在欧盟，意大利和西班牙被视为受冲击最严重地区。德法方案想要获得通过，必须经由欧盟所有成员国一致同意。

库尔茨22日以嘉宾身份出席德国基督教社会联盟在线会议时说：“我们肯定同意新冠紧急援助，但我们所反对的是一个通过后门方式结成的债务联盟。”

欧盟委员会预期下周公布恢复经济的紧急方案，欧盟所有成员国必须为达成一致寻找折衷办法。（庄北宁）（新华社专特稿）

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