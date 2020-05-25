【大使看中国】哥斯达黎加驻华大使：只有团结协作才能战胜疫情

新华网北京5月25日电（伍海燕 龚雪梅）哥斯达黎加驻华大使罗德里戈·德尔加多·索托日前在接受新华网记者专访时说，当前，重中之重是全力以赴抗击新冠肺炎疫情。只有团结协作，联合抗疫才能最终战胜疫情，并从疫情创伤中恢复，回到发展的轨道上。

德尔加多说，哥中两国双边关系发展态势良好，最近几个月两国关系升温迅速。两国加强沟通、交流，为未来落实各项合作创造了可能性。他强调，每个国家应根据自身需求和发展能力展开对话和协商，使普通百姓从中受益。

“哥中两国紧密团结，特别是在抗击新冠肺炎疫情的合作中，两国相互理解、团结互助。”德尔加多说，中国的帮助和两国间的深厚友谊对哥斯达黎加来说意义重大。两国在抗击疫情上的团结合作将会给未来双边贸易合作带来积极影响。

德尔加多说，这次疫情对那些缺少国际社会支持的经济体来说是“毁灭性”的。因此，他主张加强国际合作，以便保护各方利益，减少疫情对全球各经济体的影响。

德尔加多还称赞了中国在减贫方面取得的卓越成就。他说，“中国通过长期的、可持续发展的减贫规划将贫困率降至最低。中国的减贫工作方针明确，目标清晰。国际社会将和中国一起为创造更好的生活条件，谋求更加美好的未来努力。”

谈到科技创新，德尔加多说，技术进步将会引发技术革新。更加快捷高效的通讯服务不仅满足了民众日益增长的通讯需求，也使经贸活动更加高效。中国依靠技术革新，取得了举世瞩目的经济成就。中国的成功也为世界其他国家和地区提供了有益经验。

谈到哥中未来的合作，德尔加多认为，工业、贸易、技术、教育等领域将是两国未来合作的重点。

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