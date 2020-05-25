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塞尔维亚驻华大使巴切维奇——

“中国经济正处在正确轨道上”（驻华大使看两会）

海外网 毛 莉 张六陆

2020年05月25日09:23  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　制图：陆宁远

　　“两会是中国最重要的年度政治活动，每年都会成为国际社会关注的焦点。”塞尔维亚驻华大使米兰·巴切维奇在接受人民日报海外网专访时，分享了他对本届两会以及中塞两国关系的观察。

　　巴切维奇表示，本届两会为中国设定的下阶段发展目标引人注目，“人们期待着中国找到疫情之下克服经济放缓的方案”。

　　今年政府工作报告提出财政赤字规模比去年增加1万亿元、发行1万亿元抗疫特别国债等一系列对冲疫情影响的非常之举。巴切维奇认为，在中国人民的勤劳努力和中国政府的正确引领下，中国减轻疫情影响的速度将超出国际社会预期，“我相信中国将比其他国家更快找到实现经济复苏的最佳方案”。

　　政府工作报告虽然未设全年经济增速具体目标，但这并不意味着中国经济社会发展没有目标。巴切维奇表示，在他看来，今年中国将集中力量攻坚克难、消除贫困，“这意味着中国经济正处在正确的轨道上，中国正在扮演好自己的国际角色”。

　　谈到两国关系时，巴切维奇表示，塞中关系正处在历史最高水平。中国在抗击疫情过程中，及时向塞尔维亚伸出援手，这证明中国是塞尔维亚的真朋友。“中国不遗余力为抗疫做出努力，抗疫举措高效，抗疫过程透明，我们对中国表示感激。”

　　对于疫情发生以来一些国家对华不友好的声音，巴切维奇也予以驳斥：“对中国采取限制措施的政治活动没有任何积极意义。”

(责编：崔越、燕勐)
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