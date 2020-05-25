阿富汗塔利班开斋节停火三天

阿富汗塔利班宣布24日至26日开斋节期间停火三天。阿富汗总统阿什拉夫·加尼欢迎这一决定，要求政府军配合停火。

【停止敌对】

塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德23日在社交媒体“推特”上发表声明，宣布“开斋节3天期间”塔利班停止敌对行动。

声明说，塔利班领导人命令组织成员“不要在任何地点对敌方发动攻击性行动，如果受到攻击，可以自卫”。声明要求塔利班武装人员不要进入政府控制区域，阿富汗政府军同样不得进入塔利班控制区域。

阿富汗总统加尼迅速回应塔利班停火声明，23日在“推特”上写道：“我欢迎塔利班停火声明……作为总司令，我已下令安全部队配合3天停火，只在受攻击时自卫。”

阿富汗政府上月提议斋月期间全国停火，塔利班方面当时予以拒绝。

法新社报道，这是2001年阿富汗塔利班政权倒台以来第二次停火。

2018年开斋节期间，塔利班与政府军首次停火三天，其间出现塔利班武装人员、安全部队士兵和阿富汗平民相互拥抱、分享冰激凌、一同自拍等罕见场景。那次停火由加尼提议，获塔利班方面接受。

【美方欢迎】

美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德23日说，美方欢迎塔利班和阿富汗政府开斋节期间停火决定。

哈利勒扎德促成美方与塔利班2月底签署和平协议。他在声明中呼吁塔利班和阿富汗政府立即采取其他积极举措，包括按和平协议约定继续释放双方在押人员、避免暴力活动水平回升、敲定启动阿富汗内部对话新日期。

北大西洋公约组织秘书长延斯·斯托尔滕贝格同样欢迎停火，呼吁各方“抓住机会”。

宣布停火前，阿富汗塔利班领导人海巴图拉·阿洪扎达20日向美国政府发出“缓和”信号，说塔利班愿意遵守和平协议，敦促美方不要“浪费”和平协议提供的机遇。

【暴力仍频】

阿富汗国内暴力袭击活动近来增加。阿富汗政府认定首都喀布尔一家妇产医院和楠格哈尔省一处葬礼现场5月遇袭与塔利班有关，随后下令安全部队对塔利班采取“攻击”态势。塔利班回应将对政府军加大攻势。

阿富汗国家安全委员会发言人贾维德·费萨尔23日说，斋月期间，至少146名平民死于塔利班发动的袭击，大约430人受伤。阿富汗政府官员说，美国与塔利班2月底签署和平协议以来，塔利班发动超过3800次袭击，致死420人、致伤906人。

塔利班方面先前说，2月以来发动袭击次数明显减少。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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