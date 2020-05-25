南非将进一步放松“封城”措施

新华社约翰内斯堡5月24日电（记者荆晶）南非总统拉马福萨24日晚发表电视讲话说，南非将从6月1日起进一步放松“封城”措施，“封城”等级将从当前的四级降至三级。

拉马福萨说，政府将对约翰内斯堡、开普敦、比勒陀利亚等新冠疫情严重地区加强监管，向这些地区派遣更多医护人员，并允许各地根据实际情况提高或降低“封城”等级。

三级“封城”状态下，绝大部分商业活动将恢复，宵禁取消，民众可在任意时间外出锻炼，学校部分复课。不过，政府仍然禁止任何形式的集会，餐厅、酒吧仍只可进行外卖业务，香烟售卖依然被禁止，边境继续关闭。

拉马福萨表示，南非从3月下旬开始实施的“封城”措施大大减缓了病毒的传播速度，但正如专家预测的那样，目前南非新冠确诊病例进入快速增长期，未来增速可能还会加快。为了应对即将到来的疫情高峰，政府重新分配了2万张病床并正在建造27个方舱医院，其中部分已可投入使用。

为应对疫情，南非政府从3月26日开始在全国范围内实施最严格的五级“封城”措施。5月1日，南非政府将“封城”等级降为四级，允许一些部门复工，餐厅可恢复外卖业务，网店可出售除烟酒外的所有商品。

数据显示，截至5月24日，南非累计确诊病例22583例，累计死亡病例429例。

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