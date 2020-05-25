单日死亡人数下降 纽约州适当允许聚会

美国疫情“震中”纽约州23日通报，州内84名新冠患者22日死亡，单日新冠死亡人数大约两个月以来首次降至100人以下。纽约州州长安德鲁·科莫22日晚发布行政令，允许最多10人聚会。

【积极迹象】

科莫23日在每日疫情电视通报中说，纽约州22日新冠死亡人数为84人，其中62人在医院去世、22人在养老院去世，单日死亡人数“3月下旬以来首次降至100以下”。

科莫说：“84人死亡无疑仍是悲剧，但（单日死亡人数）降到这么低，总体来说确实是好消息。”

“我一直希望（单日死亡人数）降至100以下，”他说，“对我来说，这是我们正取得实质进展的迹象。”

纽约州单日新冠死亡人数过去几天为：19日112人、20日105人、21日109人，4月上旬疫情高峰时期一度达799人。

科莫说，纽约州医院收治的新冠病例数和单日新增确诊病例数都继续下降，目前有4600多名患者在医院接受治疗。

按照州政府发布的数据，纽约州新冠死亡人数截至23日累计超过2.3万人。

【逐步放松】

科莫22日晚发布行政令，允许纽约州内最多10人聚会，要求聚会者与其他人保持至少1.8米距离，间距达不到时必须戴口罩。

科莫说，哈得孙河中部流域和长岛有望很快达到州政府就重启经济设定的全部标准，将于下周进入重启第一阶段，即允许部分行业复工。

届时，纽约市将是纽约州唯一没有迈入重启第一阶段的地区。纽约市医院可用病床数和重症监护病床数达标仍需时间。科莫预期纽约市6月上旬进入重启第一阶段。

纽约州就重启经济把辖区划为10个区。首批5个区5月15日进入重启第一阶段。每个阶段须经历至少14天疫情观察期，以确定能否进入下一阶段。第二阶段允许更多行业复工和一些已重启行业更大程度复工。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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