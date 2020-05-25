综合消息：践行人类命运共同体理念 展现负责任大国担当——国际社会点赞中国外交政策和理念

新华社北京5月24日电 综合新华社驻外记者报道：十三届全国人大三次会议24日举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就中国外交政策和对外关系相关问题回答中外记者提问。海外人士认为，中国坚定维护多边主义，推动完善全球治理，为维护世界和平稳定作出重要贡献。面对新冠疫情，中国践行人类命运共同体理念，为他国提供援助、推动开展国际抗疫合作令人称赞，展现出负责任大国担当。

维护多边主义 推动完善全球治理

联合国秘书长南南合作特使、联合国南南合作办公室主任豪尔赫·切迪克表示，中国作为新兴经济体，在完善全球治理、支持多边主义等方面发挥着越来越重要的作用。

津巴布韦南部非洲研究与文献中心研究员塔那卡·齐特萨说，中国为维护多边主义和世界公平正义以及促进全球经济社会发展作出了巨大贡献。在国际舞台上，中国为维护广大发展中国家利益积极发声，赢得了发展中国家的信任和友谊。

伊拉克穆斯坦西里亚大学教授穆萨纳·米尚说，中国坚持走和平发展道路，深化与各国互利合作，积极斡旋热点问题，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平稳定作出贡献，展现出大国担当。相信未来中国在国际舞台上将更具影响力。

阿联酋国际问题专家阿里·希拉尔表示，中国维护以联合国为核心的国际体系，坚持多边主义，致力于推动自由贸易和全球化，倡导构建人类命运共同体，负责任大国的形象深入人心。

在乌克兰未来关系研究所国际问题专家伊利娅·库萨看来，在世界经济等受到严峻挑战背景下，中国支持多边主义，倡导构建人类命运共同体以促进世界和平和全球发展，具有重要意义。

智利迭戈·波塔莱斯大学政治学院学者、亚洲问题专家康斯坦萨·霍尔克拉说，中国致力于推动构建人类命运共同体、完善全球治理，这在当前新冠疫情肆虐背景下尤其具有重要意义。

推动抗疫合作 携手各国共克时艰

新冠疫情在全球肆虐，带来严重冲击和严峻挑战。海外人士高度评价中国抗击疫情努力，认为中国与世界分享经验、为他国提供援助，推动开展国际合作，为全球抗疫作出重要贡献。他们指出，人类是一个命运共同体，各国应超越分歧，团结合作，携手应对共同的敌人。

厄瓜多尔前外长弗朗西斯科·卡里翁说，在疫情持续蔓延之际，中国无私地向很多国家提供医疗物资、分享抗疫经验，为全球抗疫提供巨大帮助，体现了大国担当。当前，各国应消除分歧偏见，加强合作，共同抗疫。进行“污名化”、推卸自身责任，甚至鼓吹种族主义和排外主义的行为都将严重打击全球抗疫事业，最终会伤害人类自身。

波兰前驻上海总领事、中国问题专家塞尔韦斯特·沙法什认为，疫情暴发后，中国不仅同世界分享宝贵抗疫经验和专业知识，还通过捐赠医疗设备和物资、派遣医务人员等方式为他国提供援助，这些都是中国践行人类命运共同体理念的体现。

奥地利外交部中国事务高级顾问、奥中友协常务副主席、中国及东南亚研究所所长格尔德·卡明斯基表示，当今世界不再有孤立主义和利己主义的位置，必须共同构建人类命运共同体。中国致力于推动开展国际抗疫合作令人称赞。

缅甸战略与国际问题研究所联合秘书长钦貌林说，新冠疫情再次凸显多边主义的重要性。各国应团结一致抗击疫情。中国与其他国家开展合作，调动物资、技术和人力等资源，为全球抗疫作出重要贡献。除了公共卫生领域，在其他领域同样需要团结协作，只有这样才能营造和平稳定的国际环境。

叙利亚政治专家胡萨姆·舒艾卜认为，中国向其他国家提供抗疫帮助，致力于推动开展国际抗疫合作，展现了大国担当和人道主义精神。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，中国在较短时间内有效控制国内疫情，人们看到了“中国速度”。中国还为全球抗疫作出贡献，体现了一个负责任大国的担当。

阿里·希拉尔指出，疫情在全球蔓延之际，个别西方国家采取退出国际机制、放弃国际责任的做法，这是一种历史的倒退。中国为许多国家抗击疫情提供帮助，致力于推进国际联防联控合作，与各方携手遏制疫情蔓延，得到国际社会普遍称赞。（参与记者：王建刚、张玉亮、苏小坡、尹南、白平、李东旭、车宏亮、张东强、郝云甫、郑一晗、于涛、陈序、白林）

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