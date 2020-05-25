中国全国两会召开之际，世界瞩目中国经济社会发展目标和前景。今年的政府工作报告没有提出全年经济增速具体目标，强调要优先稳就业保民生，坚决打赢脱贫攻坚战，努力实现全面建成小康社会目标任务。多国专家学者接受本报记者采访时表示，中国经济拥有雄厚基础，长期向好的基本面不会改变，相信中国一定能如期实现全年经济社会发展主要目标任务。

“中国经济具有强大韧性和内生动力”

当前，中国经济社会发展延续改善势头，复工复产成效显著。一季度国民经济数据显示，关系国计民生的基础行业和重要产品稳定增长，基本民生得到较好保障，经济社会发展大局稳定。这充分显示了中国经济在面对复杂严峻局面时展现出超大规模经济的优势、强大的经济发展韧性、巨大的潜力和回旋余地。

“中国各行各业正在有序复工复产，中国全国两会在此背景下召开，令人鼓舞。中国经济具有强大韧性和内生动力，将继续成为推动世界经济复苏的重要引擎。”埃及开罗大学政治经济学教授哈桑表示，在做好新冠肺炎疫情防控的同时，中埃苏伊士经贸合作区、中企承建埃及新行政首都中央商务区等共建“一带一路”项目有序推进，继续为当地创造就业，惠及社会民生。

“中国统筹推进疫情防控和经济社会发展的一系列措施，可为其他国家所借鉴。”德国大众汽车集团董事长迪斯表示，中国经济正在重振发展活力，德国汽车企业从中受益。中国政府具有强大执行力，在保证人民生命安全和身体健康前提下有序推进复工复产，为实现全年经济社会发展主要目标任务创造了条件。

“当前一些国家的保护主义、单边主义做法破坏经济全球化成果。中国始终是经济全球化、自由贸易和开放合作的坚定支持者。”泰国正大管理学院校长助理、泰国暹罗智库主席洪风认为，中国一直保持开放姿态，让世界共享中国经济发展成果。“中国较高水平的经济增长、平稳向好的发展态势吸引全球关注，中国将继续作为世界经济的稳定器和动力源发挥重要作用。”

“中国有序复工复产复市，将重新激活世界经济发展活力。”在巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯看来，中国全国两会历来受到全球关注。中国脱贫攻坚工作取得重要成果，正进入决战决胜的关键时期。“我相信通过全国两会，世界能看到中国有条件、有能力、有信心战胜各种风险挑战。中国将在新的阶段取得更大成就，促进高质量发展迈出更大步伐。”

“中国经济正在迅速恢复，这将进一步带动世界经济复苏。”尼日利亚《每日突发新闻》总编辑奥斯汀·马霍表示，在尼日利亚，拉伊铁路、西非最大深水港之一莱基港等重大民生项目均有序复工，共建“一带一路”项目建设生机勃勃，为沿线国家和地区特别是发展中国家的经济社会发展提供了重要支持。

“为维护全球产业链供应链稳定畅通发挥重要作用”

今年的政府工作报告指出，面对外部环境变化，要坚定不移扩大对外开放，稳定产业链供应链，以开放促改革促发展。

今年1月至4月，中欧班列共开行2920列、发送货物26.2万标箱，同比分别增长24%、27%。中欧班列高质量、稳定开行，在降低疫情对全球产业链供应链冲击、促进货物服务跨境流动等方面具有重要意义。

“面对疫情，中国完整的工业体系、完备的基础设施、强大的供应链网络、协同高效的生产能力等，为维护全球产业链供应链稳定畅通提供重要保障。”4月30日，中国济南与德国汉堡开行的首列中欧班列抵达汉堡港货运场站，德国汉堡市经济部长韦斯特哈格曼表示，汉堡与中国之间的联系通过中欧班列进一步扩展，新线路开通表明两国贸易以及全球供应链继续运行，洲际铁路运输给汉堡港带来了更大机遇，期待德中深化友好合作。

“当前，中国疫情防控形势持续向好，复工复产有序推进，有力提振各国信心。”马霍表示，中国拥有兼具效率和弹性的产业集群，工业企业强大的生产和转产能力为全球产业链供应链注入稳定性。

洪风表示，中国在较短时间内成功控制疫情、经济社会秩序加快恢复，还为各国抗击疫情提供坚定支持和力所能及的帮助，体现了中国坚实的经济基础。“相信中国将继续为维护全球产业链供应链稳定畅通发挥重要作用。”

日本野村控股中国委员会主席、野村证券执行副社长饭山俊康表示，从供给方面看，中国加快复工复产，为各国抗疫提供急需的医疗防疫物资，为各国采购中国零部件提供便利，有利于促进全球产业链供应链重回平稳运行轨道。从需求方面看，中国将继续扩大进口贸易，有利于推动世界经济复苏。“中国的发展将为世界进一步发展提供更多动力。”

“中国依然是富有长期机遇和充满活力的巨大市场”

抗击疫情过程中催生了许多新业态、新模式。政府工作报告指出，推动制造业升级和新兴产业发展。大幅增加制造业中长期贷款。发展工业互联网，推进智能制造。电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用，要继续出台支持政策，全面推进“互联网+”，打造数字经济新优势。

“相信中国将继续加快完善社会主义市场经济体制，营造市场化法治化国际化营商环境，更大激发市场活力和社会创造力，稳步推进经济高质量发展。”泰国国家研究院泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷表示，目前，中国加快5G、大数据、人工智能等新型基础设施建设，推动医药生物、远程通信、跨境电商等产业发展，这些都将进一步吸引外资，展现了中国面向世界开放合作的积极姿态。“中国经济具有强大韧性活力，相信中国将继续为区域及全球经济发展注入动能。”

美国约翰·霍普金斯大学凯瑞商学院副教授亚历山大罗·瑞布奇认为，基础设施是经济社会发展的重要支撑，中国产业数字化、数字产业化快速发展，新型基础设施建设的推进有力拓展了中国经济的发展空间。“对美国企业来说，中国依然是富有长期机遇和充满活力的巨大市场。”

“松下电器在中国已全面复工，对中国市场的经济发展前景充满信心。”松下电器中国东北亚公司总裁本间哲朗表示，中国各地区、行业、企业正积极开展技术创新、业态创新，加速推进产业结构转型升级，不断激发经济发展潜力与活力。

美国品牌咨询公司Atlantic 57战略总监曼妮莎·米查丹尼认为，全球科技和消费电子行业尤其依赖中国的基础设施和专业劳动力。中国正加大对制造业的支持，大力发展高科技制造业，加快建设技术驱动的服务经济。“从长期看，这些新业态新模式将提供强劲动能，持续推动中国经济结构调整和经济增长方式转变，也将促进全球经济创新发展。”

（本报北京、柏林、开罗、曼谷、里约热内卢、阿布贾、东京、华盛顿5月24日电 记者龚鸣、花放、黄培昭、林芮、李晓骁、姜宣、刘军国、吴乐珺）

《 人民日报 》（ 2020年05月25日 03 版）

(责编：岳弘彬)