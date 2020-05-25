美77名诺奖得主联名抗议政府停止资助新冠科研机构

新华社华盛顿5月23日电（记者谭晶晶）77名美国诺贝尔奖得主日前联名发表公开信，抗议美国国家卫生研究院近期停止资助从事冠状病毒传播研究的、曾与中国科研机构开展合作的非政府组织“生态健康联盟”。

据美国《科学》杂志网站刊载，在这封致美国卫生与公众服务部长亚历克斯·阿扎和美国国家卫生研究院院长弗朗西斯·科林斯的公开信中，这些诺贝尔生理学或医学奖、化学奖及物理学奖得主提出，这一行动开启了干预科学研究、损害公众信任的“危险先河”，并对此表示“严重关切”。

公开信说，多年来，总部位于纽约的生态健康联盟一直从事美国国家卫生研究院资助的冠状病毒和其他传染源研究，重点研究这些病毒如何从动物宿主传播给人类。这一机构与多国科学家开展了富有成效的合作，包括中国武汉的研究人员。“要控制新冠疫情不断蔓延并防止下一轮疫情，现在正是需要支持这类研究的时候。”

公开信提到，美国总统特朗普此前曾回应一名记者的提问，这名记者当时错误地声称生态健康联盟有数百万美元资金资助了武汉的科研人员，而在几天之后，美国国家卫生研究院4月24日就突然中断了对生态健康联盟的资助。

诺奖得主们在公开信中说，美国国家卫生研究院告知生态健康联盟，中断对其资助是因为“其项目成果与计划目标以及国家卫生研究院的优先顺序不相符”，但这样的解释很“荒谬”。他们要求阿扎和科林斯彻查这一事件，并采取适当措施纠正这种不公正行为。

5月20日，美国生物化学和分子生物学学会也发表了致科林斯的公开信，这封公开信由31家科学团体联合署名。公开信说，生态健康联盟的科研目标是冠状病毒传播，但却被与谣言混为一谈，这非常令人担忧。生物医学研究离不开国际合作，这一事件却将国际合作“描绘成一种威胁”。

这31家科学团体还在公开信中表示，眼下正是科学界需要公众信任携手抗疫之时，美国国家卫生研究院却选择此时将科学政治化。希望该机构能在此事的决策过程中“保持透明”，并立即重新考虑相关行动。

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