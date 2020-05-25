新华社北京5月24日电 特稿：国际合作为新冠疫苗研发生产提供“加速度”

新华社记者

当前全球都在期盼新冠疫苗早日研发成功，而国际合作可以为疫苗研发生产的各个环节提供“加速度”，从基础研究、临床试验，到疫苗制备、生产和分发都是如此。来自各国政府、国际组织、非营利机构、企业等方面的广泛国际合作，能够促进疫苗快速可得，有助于疫苗问世后在全球范围的公平可及。

促进疫苗快速可得

在与新冠病毒的战斗中，疫苗研发的各环节与过去疫苗研发相比都行驶在“快车道”上。

据世界卫生组织统计，目前全球正在研发的候选疫苗超过120种。据美国比尔及梅琳达·盖茨基金会提供的数据，目前全球已有4种疫苗进入临床二期试验、3种疫苗同时在进行临床一、二期试验、2种疫苗正在进行一期试验。

目前，世卫组织已启动“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议，以加速新冠疫苗、诊断和治疗工具的研发、生产和公平分配。

“疫苗研究需要在确认候选疫苗以及建立疫苗有效性和安全性准则方面加强协调，为各国的相关认证提供支持……就如何最终大规模生产疫苗以及为人群注射疫苗找到最好方式。我非常欣慰世界卫生组织已为此建立了相关机制。”世卫组织总干事新冠疫情应对特使、英国帝国理工学院全球卫生创新研究所联合主任大卫·纳瓦罗博士日前在接受新华社记者采访时说。

流行病防范创新联盟（CEPI）在新冠疫情发生后也资助了全球多个疫苗研发项目。截至5月11日，该组织的资助已涉及9个项目，规模达到4.48亿美元。CEPI首席执行官理查德·哈切特日前表示，开发新冠疫苗有三个目标——速度、规模和可及性：要尽快地开发疫苗；疫苗成功研发出来后面对全球需求，要加大生产规模；全球不论是富裕国家、中等收入国家、还是贫穷国家都能用上疫苗。

相关专家指出，面对席卷全球的新冠疫情，需要大量供应疫苗才可能实现广泛覆盖。这对疫苗研发后的生产和分发提出了很大挑战，需要强有力的国际合作保证疫苗供应。

中国企业已经积极参与建设全球疫苗产业链。如上海复星医药集团与德国生物新技术公司（BioNTech）达成合作意向，将共同推进生物新技术公司开发mRNA新冠疫苗在中国的临床试验及后续商业化。

“未来如果疫苗完成研发后，中国在疫苗生产方面有很强实力，可以帮助全球更快地把新冠疫苗的生产规模提升上去，用以保护健康人免受感染。”英国帝国理工学院人类免疫学教授徐小宁日前接受新华社记者采访时说。

保证疫苗公平可及

病毒无国界，各国人民都有权利平等获得疫苗。国际合作有助于让疫苗在全球范围内公平可及。

日前闭幕的第73届世界卫生大会通过决议强调，全球应优先确保公平分配应对新冠大流行所需的所有高质量基本卫生技术，新冠疫苗应被列为全球公共卫生产品。

“有疫苗之后，如果希望更快、更高效地实现全球全民免疫，后面有极其复杂的疫苗交付问题需要协调和解决，从产能到价格，到各个国家的准入和接种项目实施。所以如何大规模生产新冠疫苗并普惠全球是现在必须考虑的问题。”盖茨基金会北京代表处首席代表李一诺说。

由于技术落后、经济基础薄弱，欠发达地区人民、边缘化和贫困人口面对新冠疫情尤为脆弱。包括二十国集团、世卫组织、流行病防范创新联盟等国际多边组织和机制，都在为全球范围内公平可及的疫苗生产、分发以及保护边缘人群而努力。

“我们需要建立一个在疫苗研发后数年内都能运作的公平的全球分配制度。这个体系需要资金、管理以及全球支持和协作。”哈切特说，疫情在全球的大流行是跨越国界的，各个国家不可能把自己封闭起来，集体合作才能够解决这个问题。

全球疫苗免疫联盟（GAVI）一直致力于疫苗在全球特别是贫困地区的推广。该组织曾资助过乙肝疫苗在中国的接种推广，其首席执行官塞斯·伯克利在全球健康与发展媒体研讨班上说，2015年中国已从该组织的受援国转变为捐助国，中国制造的高质量低成本的乙脑疫苗已提供给了东南亚多个国家；澳柯玛、海尔等中国企业的制冷储藏技术还为疫苗冷链运输提供了极大帮助，“中国已经在全球疫苗工作中扮演着非常重要的角色”。

从提供国际援助用于支持受疫情影响的国家特别是发展中国家，到承诺中国新冠疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，中国已经以实际行动响应了世卫组织有关全球合作的倡议，为推动有关产品的公平分配，为维护全球卫生安全和抗击疫情作出努力。

“虽然病毒似乎暂时撕开了国际社会的一道口子，但人类的共同命运是相互依赖，而非隔离。从这个角度讲，新冠疫苗的意义不仅在于救人，也在于恢复全球的政治、经济秩序。”李一诺说。（执笔记者：彭茜；参与记者：张家伟、金晶）

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