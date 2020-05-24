新华社北京5月24日电 题：东京奥运延期，“算不完”的经济账

新华社记者姬烨、王子江、王梦

国际奥委会主席巴赫本周首次承认，若延期一年举行的东京奥运会在2021年仍无法举办，那么将被取消。这背后，由奥运延期带来的“算不完”的经济账，无疑成为一个绕不过去的重要原因。

4月下旬，国际奥委会与东京奥组委曾因额外费用的表述问题发生龃龉。国际奥委会最新声明表示，最高将拨款8亿美元（1美元约合7元人民币）应对包括东京奥运延期的疫情影响，东京奥组委则称还在核算成本当中。

国际单项体育联合会得到了国际奥委会、所在地政府的经济援助，但其不透明的财政体系遭到了国际奥委会资深委员庞德的炮轰。此外，一些奥林匹克全球合作伙伴也在疫情之下经历着艰难时刻。

额外费用表述惹争议

两个月之前联合决定推迟东京奥运会时，国际奥委会主席巴赫与日本首相安倍晋三并没有讨论东京奥运会的延期成本问题。

但在4月20日，国际奥委会在其官网谈到奥运会延期的额外费用时表示：“日本首相安倍晋三已经同意，日本将根据2020年奥运会已经达成的协议条款，继续支付费用。国际奥委会也将继续承担应该负责的部分。对于国际奥委会来说，这数亿美元的额外费用支付问题已经很清楚了。”

这几句话引起了东京奥组委的不满。东京奥组委发言人说：“国际奥委会不应该在网站上以首相名义发表上述看法。东京奥组委认为国际奥委会的表述非常不恰当，我可以明确地说，这种说法不在我们双方达成的协议之内，我们已经要求国际奥委会删除上述表述。”

国际奥委会很快就更新了说法，在4月21日发布的更新版问答中，不再提到安倍晋三，更新后的表述与旧版本明显不同：“日本政府已经重申随时准备履行成功举办奥运会的责任，同时国际奥委会也强调对于成功举办2020年东京奥运会的承诺。”

8亿美元不是句号

5月14日，在远程召开执委会会议之后，国际奥委会确认，最高将拿出8亿美元缓解疫情给奥林匹克运动带来的各方面困难。其中最高将有6.5亿美元用于支付奥运延期所带来的组织费用，另外1.5亿美元将分发给国际单项体育联合会、各国（地区）奥委会等。

一天之后，东京奥组委坦言，日本方面需要承担的额外成本还在核算中。“我们仍在严格评估中，现在还不足以做出估计。”东京奥组委首席执行官武藤敏郎说，他不知道国际奥委会为东京奥运会承担的这6.5亿美元的细目分类，也不知道这笔钱将如何使用。

无论是4月20日在官网的抢先发布，还是5月14日正式宣布最高8亿美元的援助金额，国际奥委会对于尽快确定自身承担的经济负担表现得非常积极。而日本方面则迟迟没有公布额外成本。

东京奥组委主席森喜朗曾于4月表示：“现在根本不确定额外将增加多少开支，一开始有人预测是4000亿日元（1日元约合0.06元人民币），也有人说5000亿日元，现在组委会和国际奥委会也被这些传言牵着鼻子走，其实各方需要坐下来仔细计算到底需要增加多少。”

比核秘密更受严密保护

东京奥运会总共33个大项各自所属的国际单项体育联合会也正面临着一系列影响：各自旗下赛事何时能真正重启不得而知，东京奥运会资格赛和各项目世锦赛等大赛需要重新调档，更为关键的是，缺少了“奥运分红”，一些单项联合会正面临着现金流困境。

好在国际奥委会提供了1.5亿美元，而瑞士联邦政府也同意将与国际奥委会一道，为位于瑞士的国际单项体育联合会提供无息或低息贷款。

四年前的里约奥运会结束后，国际单项体育联合会总共得到约5.4亿美元分红。这些资金按照体育项目规模和观众进行分配。

夏季奥运会项目国际单项体育联合会协会总干事安德鲁·瑞安表示，如今这1.5亿美元算是东京奥运会分红的提前预支。除了被暂停管理资格的国际拳击联合会，其他32个联合会都将分得一杯羹。

虽然国际单项体育联合会频频叫苦，但国际奥委会资深委员庞德却直言不讳，他认为联合会的财政体系缺乏透明度，甚至比“核秘密更受严密保护”，如果想要得到国际奥委会资助，首先自身财务需要“保持干净、透明”。

目前，一些联合会公开了自己的账目和审计报表，但诸如世界田联等机构并未公布。

庞德直言：“一部分联合会越来越依赖于国际奥委会的分红，你可以靠着奥运会这个‘天上掉下来的馅饼’来掩盖自身问题，国际奥委会也肯定有能力做些事情，因为近年来我们一直未雨绸缪，但你必须在财政状况方面保持干净和透明，而此前这比核秘密更受严密保护。”

夏季奥运会项目国际单项体育联合会协会回应说，这一指责“已经过时”，其总干事瑞安说，在该机构对31个联合会进行的调查中，已有25个对外发布了审计账目。

瑞安说，从2000年悉尼奥运会之后，国际单项体育联合会对于奥运分红的依赖度大幅降低。里约奥运会的分红在联合会收入的平均占比降至33%，在当时总共28个联合会的各自收入中，有15个占比在25%以下，还有4个在50%以下，只有3个占比超过75%。

奥林匹克全球合作伙伴冰火两重天

国际奥委会首席运营官拉娜·哈达德承认，受疫情和东京奥运会推迟的影响，奥林匹克全球合作伙伴支付赞助金额的时间有可能延期。但这并未对国际奥委会构成太大影响，赞助商仍在“全力以赴”。

在2018年平昌冬奥会到2020年东京奥运会的周期内，共有14家全球合作伙伴。据报道，在此期间，这可能会为国际奥委会带来超过20亿美元的收益。

受疫情影响，一些全球合作伙伴的日子并不好过。比如新近签约的民宿短租平台爱彼迎5月初就表示，由于疫情导致全球旅游人数急剧下滑，将裁员大约25%。日本丰田汽车公司则预计2020财年营业利润将暴跌79.5%。

不过也有一些全球合作伙伴未受影响，阿里巴巴集团本月初宣布，2020财年全年及第四季度业绩全面超预期。而美国消费品巨头宝洁公司上月公布，其产品的净销售额在近期有跃升。

据英国体育营销数据分析公司Two Circles的最新预测，受疫情影响，全球体育赞助权费用将比去年下降超过170亿美元，同比下降37％。

该预测表示，疫情让大批新的赞助合同暂停，而许多现有的合同，也因公司削减开支而终结。

(责编：徐祥丽、杨牧)