哈萨克斯坦新增403例新冠肺炎确诊病例 累计确诊病例数突破8000

人民网努尔苏丹5月24日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，5月23日哈全国新增403例新冠肺炎确诊病例。截至当地时间5月24日10时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到8322例，康复4214例，死亡35例。

统计数据显示，哈萨克斯坦全国3个直辖市和14个州前一日均发现新增病例。单日确诊病例数最多的地区包括：最大城市阿拉木图（97例）、卡拉甘达州（90例）、首都努尔苏丹（58例）、直辖市奇姆肯特（33例）、图尔克斯坦州（33例）和阿特劳州（22例）。与22日相比，哈萨克斯坦全国新冠肺炎确诊病例单日增幅约为5.1%。

鉴于疫情反弹严重，哈多地执法部门加强了道路和人员密集场所的巡逻力度，督促民众遵守防疫规定。努尔苏丹市警察局再次提醒民众，紧急状态虽然已经结束，但是本市的隔离措施并未取消。市民离开住所必须佩戴口罩，保持安全社交距离。“如果人们不遵守相关要求，不排除重新启动强化隔离制度的可能性。”

3月13日，哈萨克斯坦首度确诊新冠肺炎病例。3月16日，总统托卡耶夫签署命令，宣布全国进入紧急状态。5月11日，经历两次延期的紧急状态宣告结束。根据哈卫生部公布的数据，紧急状态结束前夜，即当地时间5月10日22时45分，哈全国新冠肺炎确诊病例数为5090例。紧急状态结束至今，哈累计新增确诊病例达到3232例。

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