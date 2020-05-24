原标题：意大利下周开始对15万人进行血清学检测

新华社罗马5月23日电(记者李洁)意大利官员23日宣布，将从下周开始对15万人进行血清学检测和筛查，以加强该国抗击新冠疫情的能力。

意大利新冠疫情应急委员会特别专员阿尔库里当天在新闻发布会上说，卫生部门将根据年龄、性别和就业状况等在全国范围内选择15万人开展血清学筛查，以进一步了解疫情在意大利的发展状况，完善相关应对措施。

意大利民事保护部23日发布的数据显示，该国现有新冠患者人数比前一天减少1570人，降至57752人。现有患者中，48485人在居家隔离，8695人在医院接受普通治疗，572人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少262例和23例。

意大利当天新增确诊病例669例，累计确诊229327例；新增死亡病例119例，累计死亡32735例；新增治愈病例2120例，累计治愈138840例。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。从5月18日开始，意大利大幅放松疫情管控措施，商店、餐厅、理发店、博物馆等重新开放，但商家和顾客必须遵守有关安全距离和消毒等方面的规定。

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