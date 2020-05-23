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专访：“中国对全球消除贫困做出了巨大贡献”——访联合国南南合作办公室主任切迪克

2020年05月23日23:48  来源：新华社
 

新华社联合国5月22日电 专访：“中国对全球消除贫困做出了巨大贡献”——访联合国南南合作办公室主任切迪克

新华社记者王建刚

“中国在消除贫困方面取得了令人瞩目的成果，对全球消除贫困做出了巨大贡献，”联合国秘书长南南合作特使、联合国南南合作办公室主任豪尔赫·切迪克22日接受新华社记者书面专访时说，作为新兴经济体，中国在支持多边主义、完善全球治理等方面发挥着越来越重要的作用。

切迪克认为，在消除贫困方面，中国政府的精准扶贫政策和脱贫攻坚目标，成功地使数亿人摆脱了贫困，为世界特别是为全球发展中国家提供了很好的范例。

切迪克表示，联合国南南合作办公室积极与中国合作，通过实施有效和具体的倡议来助力消除贫困。“在消除贫困这一可持续发展目标方面，我们期待看到中国与其他发展中国家之间开展更多的南南合作。”

切迪克认为中国提出的高质量共建“一带一路”将有助于进一步推动和促进南南与三方合作。他表示，“一带一路”倡议为实现联合国可持续发展目标提供了重要的战略机遇和资源，有助于动员更多的国家及城市多层面参与国际发展合作，在推动基础设施建设、贸易、投资、文化和人与人之间的交流等方面有巨大的潜力，因而也为推动和平和人类发展开创了新的渠道。

“当今世界面临的全球挑战和潜在风险，需要更为广泛、全面和深入的国际合作与团结。”切迪克说。

谈及当前疫情应对，切迪克说，新冠疫情已经波及世界几乎每个角落，中国在抗击国内疫情方面取得了巨大成就。他表示，联合国南南合作办公室也在与中国政府、企业和其他组织合作，提供资金来支持发展中国家应对新冠疫情的努力。

切迪克说，尽管本土仍面临挑战，中国还是通过提供财政资源和派遣技术专家，捐助个人防护装备、医疗设备，以及提供采购和国际物流支援等手段，向150多个国家和国际组织提供了巨大支持。这是世界团结的有力体现。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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