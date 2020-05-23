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蓬佩奥，叫你一声“犹大”你敢应吗？

叶烛

2020年05月23日16:27  来源：人民网-国际频道
 

疫情“照妖镜”，叛徒“现原形”。作为美国国务卿，蓬佩奥从不吝于在公开场合宣扬自己的基督徒身份。但近期的一再人造“热点”操弄舆论，令蓬佩奥“虔诚基督教徒”的人设崩塌了。

《摩西十诫》第九诫说：不可作假见证陷害人。仅过去的2个多月，世人就见证了蓬佩奥流水线式作假害人遭“打脸”的一幕幕闹剧——

蓬佩奥说，病毒来自武汉实验室；而科学界和五眼联盟证实：病毒来源于自然。蓬佩奥说，中国隐瞒疫情；而特朗普明确表示：美国早在1月11日就开始研究疫苗了……不消说中国公布疫情清晰的时间线，不消说中国抗疫的全球“公开课”，世界上坚持科学、道义和良知的人都不约而同出面“打假”；甚而，蓬佩奥的“主子”自己也不小心说漏了嘴。

“凡杀人的，难免受审判。”但蓬佩奥和他的“队友”做的，就是漠视人命。

此时此刻，美国的新冠肺炎感染人数超过159万，死亡人数接近10万。在来势汹汹的疫情面前，蓬佩奥在救人方面毫无建树，被评为“史上最差国务卿”。他还在伊朗、古巴、委内瑞拉等国到处火上浇油，削弱别国的抗疫能力；他威胁世卫组织，阻挠抗疫国际合作，其冷血的手段和行为，没有一点仁爱之心。

冷漠太久，蓬佩奥的铁石心肠已经对“死亡”免疫。裹尸袋用尽、医护人员崩溃、一条条曾鲜活的生命埋葬在无人岛……在这样的“人间地狱”面前，漠视生命、拿灾难当攻击他国的工具，蓬佩奥究竟是“上帝”的信徒，还是魔鬼的使者？

事实证明，在利益面前，宗教只是外衣。拉帮结派、党同伐异、结党营私，这都是蓬佩奥的惯用伎俩。

日前，美国媒体曝出，蓬佩奥长期用公款筹办秘密精英晚宴、并利用公务旅行之便密会共和党金主。据NBC调查，自2018年起，蓬佩奥夫妇共举办了约24场晚宴，受邀出席者只有14%是外交官或外国官员，其余均来自企业界、媒体界保守派人士或娱乐业、政治界。此外，每一个被邀请的众议院或参议院成员都是共和党籍，而这些晚宴动用的是纳税人的公款。推特上有网民就此指出，“当你花费勤奋工作的人的钱时，你在偷窃，你不诚实，可耻。这不像基督教徒。”

事实很清楚。如果说蓬佩奥有“信仰”的话，他信仰的是“弱肉强食”的丛林法则，是“损人利己”的利己主义，是“不择手段”的政治逻辑。构成他的世界观的，是潜意识里对权力和征服的渴望。为了一己的私利，挟持“上帝”的名义，基督教恐怕不能接受这个叛徒的“碰瓷”。

人在做，天在看。圣经箴言里说，作假见证的必不免受罚；吐出谎言的终不能逃脱。“撒谎、欺骗、偷窃”，蓬佩奥背弃教义，搬弄是非，是个不折不扣的伪教徒。蓬佩奥之流如果是真正的基督教徒，《最后的晚餐》恐怕都要重绘。所以蓬佩奥，叫你一声“犹大”，你敢应吗？

(责编：徐祥丽、杨牧)
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