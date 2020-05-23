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美疾控中心及11州混淆病毒检测和抗体检测数据

2020年05月23日15:30  来源：新华网
 
原标题：美疾控中心及11州混淆病毒检测和抗体检测数据

　　新华社华盛顿5月22日电 据美国有线电视新闻网22日报道，美国疾病预防和控制中心以及11个州的卫生部门都承认，在新冠防疫检测工作中，存在病毒检测和抗体检测数据混淆的情况。

　　据美国有线电视新闻网报道，美疾控中心发言人克丽丝滕·努德隆德在21日的邮件回复中对美国有线电视新闻网描述了这一数据统计做法，并于22日再次确认了这一点。这位发言人还表示，疾控中心计划在未来几周，将这两种检测的数据分开。

　　另据美国有线电视新闻网报道，美国还有至少11个州将病毒检测和抗体检测数据混在一起，但其中有一些州已经停止这种做法。

　　病毒检测是“进行时”检测，通过聚合酶链式反应（PCR）来检测病毒基因组中特定的核酸序列，从而判断被检测者当前是否感染了病毒。而抗体检测是“过去时”检测，通过检测血清中的特异性抗体可以判断被检测者是否曾经感染病毒。美疾控中心网站上也说，抗体检测不应该被用来确诊某一个人当前是否为新冠患者。

　　专家认为，将上述两种检测数据混在一起可能会产生误导，使人无法准确把握新冠疫情在美国的传播情况。这些统计数据合在一起推高了美国总体的检测数量，会让人误以为地方政府有足够强的检测能力，并已经准备好“解封”。

　　纽约大学医学院教授塞琳·贡德尔评价说：“这种信息没用，除非是为了支持什么政治目的。”她认为，数据混淆只是再添佐证，证明在美疾控中心机构内部，科学受到了压制，“在这届政府的政治优先之下，科学坐了‘冷板凳’”。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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