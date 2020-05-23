美国华侨华人高度评价政府工作报告

人民网洛杉矶5月22日电（记者王如君）中国全国两会在北京召开，引起了旅美华侨华人的高度关注，不少侨领对李克强总理的政府工作报告予以高度评价。

美国洛杉矶华人华侨联谊会创会主席马树荣表示，今次的两会汇聚了中国各界精英，团结一致，集思广益，一起商讨包括抗疫、经济复苏、两岸统一、如何跟外国建立良好关系等问题，共建未来更好的中国。今次两会在排除万难之下召开，我们海外侨胞均感到非常的振奋。现在中国是世界上的经济强国之一，还有很大的发展空间。我们海外华侨华人应全力支持祖国更上一层楼，相信两会会把中国推向更好的明天，祝福两会圆满成功。

美国南加州华人联合总会会长邵闻说，读了李克强总理的政府工作报告，最大的感受就是中国政府具有务实的态度和求实的精神，GDP一直是国家经济发展的重要指标，今年不设GDP目标是要有足够的勇气的，这是综合考虑内外部环境变化做出的重要决定。特别感动的是政府工作报告中提到海外侨胞是祖国的牵挂，是联通世界的重要桥梁，要发挥好侨胞侨眷的独特优势，不断增强中华儿女凝聚力，同心共创辉煌。在此我们在美华侨华人也希望中美两国相向而行，两国人民携手战胜疫情，预祝两会取得圆满成功。

美国南加州华人社团大联盟主席林淦花表示，在新冠肺炎疫情背景下召开的中国两会，受到世界瞩目。李克强总理的工作报告实事求是、稳健进取，特别提出要丰富人民群众精神文化生活，培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展群众性精神文明创建活动，加强互联网内容建设，体现了党中央和国务院始终把人民生命安全和身体健康放在第一位的人民情怀。我们海外侨胞听了李克强总理的报告深受感动。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国人民团结一致共同努力，中国的国际地位一定会再上一个新的台阶。我们海外侨胞团结一心，和祖国人民心手相连，同舟共济。祖国是我们海外侨胞的坚强后盾，我们华侨华人心系祖国发展，心系祖国统一大业，祝愿我们伟大的祖国繁荣昌盛，越来越强大。

美国南加州华人社团联合会荣誉主席鹿强说，我聆听了李克强总理的工作报告后感到中国政府更加的务实。我们海外华侨华人衷心希望中国在全球抗疫新形势中，更好开展国际合作，帮助世界各国，为全人类做出更多贡献；更加坚定不移地对外开放，深化“一带一路”，推进“人类命运共同体”，促进全球共同发展；更加旗帜鲜明地反“港独”，反“台独”，凝聚海内外中华儿女，实现中华民族的伟大复兴。

亚利桑纳州华侨华人总会理事长杨文田说，建设祖国不仅是十四亿中华儿女的使命，也是全世界炎黄子孙的梦想和期盼。祖国是海外华侨华人的强大后盾，我们华侨华人心系祖国发展，心系国家统一。我们是祖国发展的参与者、见证者和受益者。李克强总理所作的政府工作报告为中华儿女在今后的工作和生活指明了方向，给我们鼓足了干劲，确立了目标，对祖国的建设充满了信心。我们将一如既往地支持祖国的发展和建设，以实际行动为祖国大厦添砖加瓦。

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