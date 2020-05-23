原标题：中国统筹发展利好世界经济

新华社北京5月23日电 述评：中国统筹发展利好世界经济

新华社记者许苏培 陈恃雷

中国两会日前在北京开幕，政府工作报告对今年下一阶段工作作出全面部署和安排。海外专家学者普遍认为，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展的成效和经验，对世界其他国家具有借鉴意义，有利于世界经济早日复苏。

对各国来说，战胜危机的关键是早日有效控制疫情。应对疫情采取的封锁等措施固然让各国经济社会生活付出巨大代价，但生命至上，这是必须承受也是值得付出的代价。

疫情发生以来，中国在疫情防控上做到认识和行动高度统一，坚持以民为本、生命至上，科学调配医疗力量和重要物资，在防护、隔离、检测、救治、追踪等重要领域采取有力举措。

乌克兰国家战略研究所高级研究员安德烈·贡恰鲁克说，中国在抗疫过程中的丰富经验有助于各国更好组织抗疫，中国“为世界树立了榜样”。

美国彼得森国际经济研究所所长亚当·波森预计，中国妥善应对公共卫生危机，经济活动将在疫情后快速恢复正常。

经济社会发展是根本。2020年是中国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。应对疫情这道“附加题”给中国实现既定发展目标带来前所未有的挑战，但中国的“答卷”节奏并没有被打乱。

早在2月初，中共中央政治局常务委员会召开会议，首次对复工复产作出部署，为打赢这场疫情防控阻击战谋篇布局。从“全力支持和组织推动各类生产企业复工复产”，到“精准稳妥推进复工复产”，再到“在常态化疫情防控中全面推进复工复产达产”……中国立足当前、放眼长远，因时因势、精准发力，逐步加大支持经济社会发展的政策力度。

抗疫初期，中国推出纾困型宏观经济政策，帮助受冲击的个人和企业渡过难关。在全球疫情蔓延、各国央行相继降息的背景下，中国保持定力，分阶段推出政策组合拳，及时有效促进了保供稳价和复工复产。

“为应对新冠疫情，中国采取了谨慎、有效的财政货币政策。”美国伊利诺伊理工大学斯图尔特商学院经济学教授哈伊里·图尔克说。

为推进复工复产，中国推出8个方面90项政策措施，包括实施援企稳岗，减免部分税费，免收所有收费公路通行费，降低用能成本，发放贴息贷款等。

“这些举措将有利于发掘经济发展的社会内在动力，加快经济复苏，促进可持续发展。”法国巴黎第八大学教授皮埃尔·皮卡尔说。

中国统筹推进疫情防控和经济社会发展取得显著成效，经济数据持续向好。国家统计局公布的4月份国民经济运行情况显示，当月工业生产由减转增，全国规模以上工业增加值同比增长3.9%。同时，制造业增速回升明显，全国服务业生产指数降幅比3月份收窄4.6个百分点。

澳大利亚国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔日前表示，中国的复工复产和经济纾困政策有利于经济恢复发展，中国经济及早恢复对全球经济复苏是利好消息。

危和机同生并存，克服了危即是机。此次疫情蕴含不少发展机遇，诸如疫情应对中暴露出的公共卫生、应急管理体系等短板弱项需要加快补齐，疫情催生的数字经济新业态正在加快发展等。中国正在从眼前的变局中捕捉创造新机遇，统筹发展过程中的“变”与“不变”，促进长远目标实现。

“中国利用好危机所带来的机遇，加快改革步伐，在国际贸易和投资中继续保持开放，就能与其他国家共同努力避免经济出现长期停滞。”德赖斯代尔说。

全球疫情形势仍然严峻复杂，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，不失时机推进复工复产，对世界来说具有重要意义。在皮卡尔看来，这将有助于提振世界经济，让全球范围的商业领袖、投资者和消费者提升信心。（参与记者：李东旭、许缘、邓仙来、高攀、徐静、徐永春、郝亚琳、郭阳、潘革平）

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