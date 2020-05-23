日本专家：中国全面建成小康社会路径将提供全球治理新经验

日本著名政治经济学家、前参议院议员、美国乔治华盛顿大学政治学博士、清华大学国家战略研究院客座研究员浜田和幸。

人民网东京5月23日电（孙璐、郑瑾、李沐航）受疫情影响推迟的2020年全国两会启幕。今年是中国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年。特殊时期召开的全国两会是一次令人期待的盛会，李克强总理所作的政府工作报告受到日本专家学者的广泛关注。

人民网驻日记者专访了日本著名政治经济学家、前参议院议员、美国乔治华盛顿大学政治学博士、清华大学国家战略研究院客座研究员浜田和幸。他关注中国未来五年的发展战略计划，认同将城镇新增就业作为重点目标的重要性，感慨中国精准扶贫帮助贫困群众开启了新生活，期待中国在国际社会中发挥核心作用推进病毒研究。

中国未来五年的发展战略计划引人关注

浜田和幸表示，他非常关注中国2020年的经济增长以及今后五年的发展战略内容。他认为，中国很早就已融入进世界经济中，成为多边贸易体制的积极参与者、坚定维护者和重要贡献者。因此，对于日本、亚洲乃至整个世界而言，中国的发展和安定都是必不可缺的，中国的未来蓝图将大大改变今后的国际关系和贸易模式，更加吸引全球的目光。

城镇新增就业超900万人将起到有效支援作用

围绕两会政府工作报告，浜田和幸表示，最让他印象深刻的是政府工作报告将城镇新增就业900万人以上列为今年重要目标，从而确保了对应届毕业生874万人和农村地区的就业支援。此外，政府工作报告中提出了要大力优化财政支出结构，基本民生支出只增不减，重点领域支出要切实保障，一般性支出要坚决压减，严禁新建楼堂馆所，严禁铺张浪费。各级政府必须真正过紧日子，中央政府要带头，中央本级支出安排负增长，其中非急需非刚性支出压减50%以上。浜田和幸认为，在特殊时期下这一系列措施起到了带头作用，他期待着中国可以取得优异成绩。

中国精准扶贫助力贫困群众开启新生活

谈及中国为推动全面建成小康社会和脱贫攻坚取得胜利等方面做出的努力和所取得的成就时，浜田和幸首先回忆了小时候的生活。他告诉记者，50年前自己小时候生活十分贫困，家里通过饲养家禽维持生计，大学前没有去过一次餐馆，艰辛的场面历历在目。虽然艰苦但是家里的每一个人相互间都给予了最大的信赖，这样才能相互扶持，战胜贫困。

他认为，实现小康社会和摆脱贫困是人类共同的课题。互相信赖与互相帮助是脱贫过程中最重要的一环，无疑也是中国和日本共同的价值观。中国在推动全面建成小康社会过程中克服严峻环境，在确保社会与经济良性循环的前提下，精准扶贫因地制宜、因人施策，不断提高人民群众生活水平，取得了优异的成绩。现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽。中国所做出的努力和成绩是值得我们尊敬的。中国全面建成小康社会的探索和路径，将提供全球治理新经验。

期待中国在国际社会中发挥核心作用推进病毒研究

自新冠疫情发生以来，全球各地为防疫做了很多努力，浜田和幸指出疫情的蔓延暴露了世界预防传染病对策的不完善，国际社会应以建立传染病的早期预警系统为目标，共同推进病毒的研究和治疗方法。

浜田和幸谈到，李克强总理在报告中冷静分析了席卷全球的新冠肺炎的威胁和对世界经济、对中国经济产生的不利影响。包括日本在内的各国也必须以自身努力和国际协调的双重条件为基础积极应对疫情。中国在疫情初期采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，始终秉持人类命运共同体理念，并且毫无保留地同世界卫生组织和国际社会分享防控、治疗经验。在新冠肺炎疫情防控常态化现状下，国际社会要凝心聚力迎难而上，中国在相关领域的研究，处于世界前列，期待今后中国在研究和预防病原菌方面发挥核心作用。

“ 一带一路”建设有益于带动各国互动共赢

浜田和幸指出，政府工作报告中提出了把“一带一路”建设与区域开发开放结合起来，加强新亚欧大陆桥、陆海口岸支点建设。

他认为作为亚洲新共存共荣发展模式的“一带一路”计划，中国为世界各国企业在华发展创造了更好的条件，优化了营商环境，带动了各国的共同发展，实现了合作共赢。亚洲各国应该借此机会完善各自特色的东西、人、信息以及资金的流通路径，共同创建一个全新的商业合作平台。

他说：“我期待着在中国两会期间讨论适合新时代的安心且健康的社会定位，实现人类命运共同体的新方向，相信日本和世界各国都会对其发展方向给予极大的关注。”

(责编：刘洁妍、杨牧)